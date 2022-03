Sono davvero tante le novità che attendono gli appassionati di Un posto al sole, le cui prossime puntate saranno condite di ulteriori colpi di scena e graditi ritorni. Dopo un periodo in cui a Palazzo Palladini sono entrati ed usciti diversi personaggi, ecco che a breve due di loro vi faranno ritorno. Si tratta di Angela Poggi e Viola Bruni. L'attrice che interpreta Viola, ossia Ilenia Lazzarin, ha trascorso un lungo periodo lontana dalle telecamere di Un posto al sole, ma ha fatto delle fugaci apparizioni durante l'ultimo periodo natalizio. Ebbene, soltanto di recente l'attrice è tornata sul set del noto sceneggiato.

Non solo Ilenia, ma anche un'altra amata attrice ha avuto modo di ripristinare il suo ruolo all'interno della longeva soap opera: Claudia Ruffo.

Spoiler Un posto al sole, nelle prossime puntate torna Angela Poggi

Angela Poggi, per ragioni prettamente lavorative, si è praticamente vista costretta a lasciare la famiglia e Napoli. E mentre la donna soggiornava in Sicilia, ne sono accadute delle belle a Palazzo Palladini. Non solo c'è stato l'inatteso ritorno della ex di suo marito Franco Boschi, ma perfino la figlia Bianca ha sofferto tantissimo l'assenza della madre, con ripercussioni anche all'interno della vita scolastica.

Di sicuro quando Angela rientrerà a Napoli avrà una bella matassa da sbrogliare: come reagirà quando scoprirà che il marito e l'ex Katia Cammarota si sono riavvicinati, lasciandosi addirittura travolgere da un bacio?

Nelle prossime puntate di Un posto al sole si rivede Viola Bruni con il figlio

A dare la lieta notizia del ritorno di Angela Poggi a Palazzo Palladini ci ha pensato la collega di Claudia Ruffo, Ilenia Lazzarin. Nello specifico, colei che presta da sempre il volto a Viola Bruni, ha pubblicato un post mediante Instagram, con un'immagine che la raffigurava assieme all'interprete di Angela.

Sempre attraverso il medesimo post, Lazzarin ha parlato di quanto sia bello girare su un set con la propria amica, poiché è l'unico modo che avrebbero per vedersi.

L'attrice ha rilasciato un'interessante intervista in cui ha espresso tutto il suo entusiasmo per aver ritrovato quella che lei considera la sua famiglia. Purtroppo non ha potuto sbilanciarsi in merito alle trame future in quanto si rischia di pagare delle penali abbastanza elevate.

E così, dopo una pausa durata un anno e mezzo, ecco che la figlia di Ornella ritroverà la sua famiglia d'origine e, a quanto pare, resterà a Napoli in pianta stabile. Con lei non dovrebbe mancare il figlio Antonio (Manuel D'angelo), nato dal matrimonio con Eugenio Nicotera.