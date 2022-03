La finale del Grande Fratello Vip 6 si avvicina e tutti i concorrenti che sono rimasti in gara hanno come obiettivo quello di riuscire ad arrivare al rush conclusivo di questa sesta edizione. Le più agguerrite da questo punto di vista sembrano essere le principessine Jessica e Lulù: quest'ultima ha già conquistato l'accesso alla finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini, mentre l'altra si sta giocando ancora il tutto per tutto.

Ebbene, in queste ore Manila ha "smascherato" il piano di Jessica, rivelando che la ragazza avrebbe ammesso di voler arrivare alla finalissima solo per vincere i soldi del montepremi.

Jessica e la strategia per arrivare alla finale del GF Vip

Nel dettaglio, Lulù e Jessica non hanno mai nascosto la loro intenzione di voler arrivare fino alla finalissima di questo GF Vip in primis per poter vincere i soldi del montepremi finale e in questo modo dare una mano anche alla loro famiglia, che starebbe passando un periodo non facile dal punto di vista economico.

Ad oggi, Lulù ha già assicurato il suo posto di accesso alla finalissima di questa sesta edizione ma la stessa cosa non vale per Jessica che, al momento, non è ancora tra le finaliste di questa edizione.

Manila smaschera il piano di Jessica al GF Vip

Tuttavia, la principessina starebbe cercando di fare il possibile per arrivare fino in fondo e magari ritrovarsi al rush finale per la proclamazione del vincitore proprio con sua sorella Lulù.

A svelarlo è stata Manila Nazzaro che, nelle ore post puntata del GF Vip, ha smascherato quello che sarebbe il piano che stanno mettendo a punto le due principessine.

L'ex Miss Italia, infatti, ha svelato che Jessica senza troppi mezzi termini, le ha confessato che intende arrivare fino alla finalissima di questa sesta edizione del reality show, solo per portarsi a casa il montepremi finale di 100 mila euro (di cui, però, la metà andrà devoluto a un ente benefico).

'Tutti abbiamo bisogno di soldi', sbotta Manila contro Jessica

"Ci tengo perché andando in finale in due, abbiamo più possibilità di vincere quei soldi. Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitore non frega niente", sono state le parole che Jessica ha riportato a Manila durante un fuori-onda della diretta serale di ieri del GF Vip.

L'ex Miss Italia ha poi riportato questo pensiero anche agli altri concorrenti che sono ancora in gara, mettendoli al corrente di quella che sarebbe la strategia della principessina.

"Dai, ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Se non avessi bisogno stavo sei mesi lontana dai miei figli?"; ha sentenziato Manila Nazzaro che ha ammesso di non aver gradito questo tipo di discorso fatto dalla sua amica Jessica a ridosso della finalissima.