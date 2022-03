Katia Ricciarelli "sparisce" dalla tv dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. A distanza di un po' di settimane dall'uscita di scena della cantante lirica dal reality show Mediaset, numerosi fan hanno notato che Katia ha fatto perdere le sue tracce.

L'ex moglie di Pippo Baudo non solo non è più presente nelle puntate serali del GF Vip ma non ha partecipato neppure a Verissimo, la trasmissione del weekend di Canale 5, che in questi mesi ha ospitato in studio i vari concorrenti eliminati dalla casa di Cinecittà.

Katia Ricciarelli 'sparisce' dalla tv dopo il GF Vip

Nel dettaglio, sono passate un po' di settimane da quando Katia Ricciarelli è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 6.

Dopo una sua ospitata in studio da Alfonso Signorini, la cantante lirica ha fatto perdere le sue tracce nel mondo della televisione.

Katia, infatti, non ha presenziato alle ultime puntate di prime time del GF Vip, nel parterre dei concorrenti che erano stati eliminati dalla trasmissione.

Un'assenza che non è passata inosservata, dato che la cantante lirica non era in studio a Cinecittà neppure per la semifinale di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Come se non bastasse, a distanza di settimane dalla sua uscita di scena dal gioco, i fan hanno avuto modo di notare che Katia non ha preso parte neppure alla consueta intervista televisiva nel salotto di Silvia Toffanin.

La cantante lirica non va neppure da Silvia Toffanin a Verissimo

Quest'anno, tutti i concorrenti che di volta in volta sono stati eliminati dalla casa del GF Vip, venivano poi ospitati in studio a Verissimo, per una lunga intervista "fiume".

Nella puntata trasmessa questa domenica 13 marzo, ad esempio, sono state ospiti Soleil Sorge e Miriana Trevisan: due concorrenti che sono state eliminate dal gioco dopo Katia Ricciarelli.

La cantante, infatti, non ha preso parte neppure a Verissimo e ancora una volta questa assenza in studio da Silvia Toffanin non è passata inosservata.

Katia tornerà da Signorini per la finale del GF Vip 6?

Ma per quale motivo Katia Ricciarelli non sta prendendo parte alle trasmissioni Mediaset e alle puntate serali del GF Vip?

Al momento non si hanno risposte certe sull'assenza della cantante lirica nei vari programmi del Biscione, anche perché Katia è una delle poche concorrenti di questa sesta edizione del reality show, che non usa i social e quindi non mantiene un "filo diretto" con le persone che la seguono.

Resta da capire, a questo punto, se Katia prenderà parte almeno alla finalissima di questa edizione del Grande Fratello Vip, prevista per lunedì 14 marzo in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione.