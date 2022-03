Il clima all'interno della casa del GF Vip diventa sempre più teso e, in queste ultime ore, Lulù ha avuto un vero e proprio crollo emotivo.

La principessina, reduce da una puntata serale molto forte, caratterizzata dal confronto/scontro con sua sorella Jessica, ha avuto un momento di crisi, tanto da meditare anche di abbandonare il Reality Show prima della finale e puntando il dito contro il suo fidanzato Manuel Bortuzzo, conosciuto proprio nella casa di Cinecittà.

Lulù in crisi nella casa del GF Vip e attacca anche il suo fidanzato Manuel

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini ha posto Lulù al cospetto di sua sorella Jessica, per un confronto "faccia a faccia", alla luce degli ultimi screzi che hanno avuto nella casa di Cinecittà.

Il clima tra le due sorelle sembra non essere più idilliaco come un tempo e, mentre Lulù ha tirato pesanti frecciatine nei confronti di Jessica, quest'ultima ha preferito restare in silenzio evitando di rincarare la dose.

Durante la diretta del GF Vip, Signorini ha anche chiesto a Manuel Bortuzzo cosa ne pensasse di questa situazione e quale sarebbe stata la sua reazione, se fosse stato ancora in casa.

Lulù sbotta e medita di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, rinunciando alla finale

Manuel non ha dato pienamente ragione a Lulù ed ha ammesso che, se fosse stato ancora presente nella casa di Cinecittà, sicuramente avrebbe trovato il modo per far ragionare la sua fidanzata, evitando quindi che potesse lasciarsi andare a parole molto forti nei confronti della sorella.

Ebbene, queste affermazioni di Manuel non sono piaciute per niente a Lulù, che nelle ultime ore si è ritrovata in profonda crisi, tanto da meditare anche di abbandonare la casa del GF Vip e quindi rinunciare alla finalissima di questa edizione.

Il motivo? Lulù non si è sentita sostenuta e difesa abbastanza neppure dal suo fidanzato Manuel e non ha risparmiato una stoccata al vetriolo neppure nei suoi confronti.

Manuel Bortuzzo risponde alle 'accuse' di Lulù

"Non mi ha difesa per niente", ha sentenziato Lulù delusa dall'atteggiamento di Manuel e lamentandosi poi del fatto che, sempre nella diretta di ieri sera, non le avrebbe detto neppure un "ti amo".

Insomma la principessina è andata in forte crisi ed ha sbottato contro il suo attuale fidanzato che, non potendo farle sentire tutto il suo amore e tutto il suo sostegno, ha deciso di pubblicare un post sui social.

"Per fortuna che tra 10 giorni ci penso io a te", ha scritto Manuel Bortuzzo nel suo post Twitter, confermando di fatto che questo sfogo della principessina, non va ad intaccare assolutamente il loro amore nato al GF Vip.