Non c'è pace nella casa del Grande Fratello Vip, in cui spesso nascono forti liti. L'ultima ha visto come protagoniste Lulù e Jessica Selassié. Le due sorelle si sono scontrate, perché Lulù si è arrabbiata moltissimo dopo aver trovato la sorella sdraiata con Barù nel letto che lei condivideva con Manuel. Da quando il concorrente è uscito, le due sorelle hanno iniziato a dormire insieme. Barù si è intrattenuto nel letto con Jessica e poi si è addormentato. Quando Lulù li ha visti è esplosa e si è scagliata con la sorella. Manila Nazzaro, dopo la lite, ha rimproverato la principessa per il suo comportamento.

La lite tra Jessica e Lulù

Lulù Selassié è sicuramente una delle protagoniste assolute di questa edizione. Nella casa del Grande Fratello Vip ha trovato l'amore, ma ha anche avuto modo di confrontarsi con gli altri, mostrando il suo carattere. La principessa ha litigato con molti concorrenti, ma questa volta i telespettatori si sono stupiti più del solito perché ha litigato con sua sorella Jessica. La principessa stava chiacchierando e scherzando nel letto con Barù, quando quest'ultimo si è addormentato. La sorella Lulù li ha visti insieme, nel letto che condivideva con Manuel, e ha perso completamente le staffe, scagliandosi contro sua sorella, che dopo la lite è scoppiata a piangere.

Barù dispiaciuto per Jessica

Jessica ha raccontato che sua sorella Lulù ha fatto una pessima figura facendo quella scenata e che le è molto dispiaciuto per Barù, che dormiva accanto a lei ed è stato cacciato via. "Mi sono pure messa a piangere" ha spiegato la principessa, raccontando che Barù si era addormentato accanto a lei e sua sorella è arrivata e ha scatenato su di lei la sua ira.

"Lei voleva dormire nel suo letto per i suoi riti" ha spiegato Jessica, sottolineando che Lulù non può fare a meno di portare avanti le sue abitudini, soprattutto se si tratta di Manuel. La principessa ha spiegato che la sorella ha iniziato ad insultarla e Miriana Trevisan le ha fatto notare che era anche un momento di intimità per lei e Barù, che stavano dormendo insieme.

Jessica è rimasta molto male anche perché è convinta che Barù non andrà più a farle compagnia nel letto perché sicuramente si sente a disagio. "Le ha detto delle cose veramente brutte" ha commentato Barù, molto dispiaciuto per Jessica, parlando con Manila e Miriana.

Manila ha rimproverato Lulù

"Le tue cose le puoi dire in un'altra maniera" ha dichiarato Manila a Lulù, rimproverandola per i suoi atteggiamenti. La donna ha spiegato che Jessica ha pianto perché ci è rimasta molto male per Barù, sottolineando che lei "non è un muro di gomma" e che l'aiuta sempre, per questo ci è rimasta molto male. La fidanzata di Manuel Bortuzzo ha spiegato che quando vede piangere sua sorella ci sta male e si spaventa, mostrandosi dispiaciuta per quanto accaduto.