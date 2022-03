Nathaly Caldonazzo è stata certamente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Senza peli sulla lingua, sempre diretta e tagliente, nelle scorse ore è stata ospite del programma Casa Chi. Qui, ha detto la sua su alcuni suoi ex coinquilini. A finire nel mirino della showgirl sono stati in particolare Alex Belli, Alessandro Basciano, Barù e le sorelle Selassiè. La loro convivenza nella casa non è stata molto pacifica, ma spesso caratterizzata da scontri accesi in cui sono volate affermazioni pesanti.

Nathaly Caldonazzo a tutto campo su Alex Belli e Alessandro Basciano

Su Alex Belli, Nathaly Caldonazzo ha dichiarato che è stato una grande delusione. Una sua fanpage le ha infatti inviato un lungo video in cui l'attore gli fa terra bruciata nella casa facendola passare per vipera e manipolatrice. Alla fine però ha deciso comunque di stringergli la mano perché rimane pur sempre un gioco alla fine. Riguardo Alessandro Basciano invece, la showgirl ha dichiarato: "Rimane il Giuda della mia vita". La donna ha aggiunto di essere stata tradita e ferita dall'ex tentatore. Lei si considerava una sua amica, una sorella e invece lui l'ha calunniata. Nathaly ha poi parlato delle sorelle Selassiè ed in particolare del loro sottolineare il voler aggiudicarsi il montepremi a tutti i costi perché bisognose di denaro.

Nathaly sulle sorelle Selassiè e su Barù: 'Mi è calato molto'

Delle princess Selassiè, in particolare di Lulù e Jessica, Nathaly non ha apprezzato l'aver ribadito più volte il bisogno economico. Su Lulù ha dichiarato che piace all'80% per la sua storia con Manuel Bortuzzo. La showgirl ha aggiunto che si tratta di una storia bellissima, ma amare Manuel è semplice perché le ha dato il suo cuore in mano.

Infine, ha detto che Lulù è una ragazza molto capricciosa che ogni volta trova un motivo per non poter fare qualcosa. In ultimo, la gieffina ha espresso la sua opinione su Barù, eletto proprio il 10 marzo, quarto finalista del reality. Sul nipote di Costantino Della Gherardesca la donna ha dichiarato che si tratta certamente di un personaggio particolare con un umorismo scanzonato.

Barù per Nathaly è riuscito a dire sempre la verità facendola passare come uno scherzo. La donna ha aggiunto che le sarebbe piaciuto come amico perché non è ordinario. Non le è piaciuto poi il suo aver illuso Jessica e il suo essersi schierato subito con le sorelle Selassiè. Barù tra le altre cose aveva tra i suoi concorrenti preferiti Soleil Sorge e Davide Silvestri e non Jessica Selassiè. Stando alla parole di Nathaly, Jessica ha fatto tanto per Barù e lui la sta continuando a prendere in giro e ad illuderla.