Dopo un periodo d'assenza, due storici protagonisti di Uomini e donne tornano al centro del Gossip per un inaspettato risvolto nel loro rapporto. Chiacchierando con i fan su Instagram, Roberta Di Padua ha svelato di aver risentito Riccardo Guarnieri a gennaio e di aver riallacciato con lui un legame d'affetto. Anche se non c'è stato un ritorno di fiamma, la dama e il cavaliere del Trono Over hanno chiarito i dissapori del passato e oggi vivono serenamente un'amicizia lontano dai riflettori.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Cosa è successo nel privato di Riccardo e Roberta da quando hanno lasciato Uomini e Donne?

Molti fan del dating show se lo sono chiesto in questi mesi e una risposta l'ha data di recente l'ex dama del Trono Over.

Dopo aver proposto ai propri follower di Instagram il "Fammi una domanda", Di Padua ha deciso di rendere pubblico un particolare della sua vita che fino a poco tempo fa era rimasto "segreto".

Quando le è stato chiesto se fosse cambiato qualcosa tra lei e Guarnieri, dopo la rottura della scorsa primavera, la donna ha risposto: "Ve lo dico così vi tranquillizzate".

"Sì, ci siamo sentiti. Mi ha cercata lui a gennaio e ci siamo chiariti" ha fatto sapere l'ex volto del programma di Canale 5 sui social network.

Senza scendere troppo nei dettagli di quello che lei e l'ex si sono detti al telefono qualche mese fa, Roberta ha confermato un riavvicinamento che molti fan speravano ci fosse dopo gli attriti del recente passato.

Nessun nuovo amore per gli ex di Uomini e Donne

Prima che qualcuno potesse fraintendere le sue parole sul contatto telefonico che ha avuto con Riccardo, Roberta ha precisato: "Sono in buoni rapporti con tutti i miei ex".

L'ex dama di Uomini e Donne, dunque, ha confermato che il chiarimento che c'è stato tra lei e Guarnieri non ha portato a nessun ritorno di fiamma, tant'è che tra loro oggi c'è del bene e lei non ha paura di ammetterlo pubblicamente.

Da quando ha lasciato gli studi Elios pare non per sua volontà (dopo la rottura con il pugliese Di Padua non sarebbe più stata invitata dalla redazione per partecipare alle nuove puntate), la donna ha fatto calare il silenzio sulla sua vita amorosa.

Ufficialmente Roberta è ancora single e tra gli spettatori del dating show c'è chi spera in un suo ritorno nel cast del Trono Over per cercare quell'anima gemella che starebbe facendo fatica a trovare nella quotidianità.

Il pensiero di Ida all'ex dagli studi di Uomini e Donne

Prima che Roberta tornasse a parlare di lui sui social network, Riccardo era finito al centro dell'attenzione mediatica per le tante volte in cui è stato nominato negli studi di Uomini e Donne nelle recenti puntate.

Per cercare di giustificare la diffidenza di Ida nei confronti di Alessandro (il cavaliere che sta frequentando da qualche settimana e, secondo l'ultima registrazione, pare che Ida abbia chiuso con Alessandro), Maria De Filippi ha spesso citato Guarnieri e la fatica che Platano ha fatto per dimenticare il loro amore.

La conduttrice di Canale 5, infatti, ha ricordato a tutti che la dama per oltre un anno si è fatta aiutare da uno psicologo per cercare di superare questa delusione sentimentale, la stessa che secondo alcuni non avrebbe ancora smaltito del tutto visto che tutte le sue conoscenze finiscono per i motivi più futili.

Anche se è stato tirato in ballo molte volte, Riccardo non ha partecipato a nessuna nuova puntata del format del quale per anni è stato protagonista, né per dare la propria versione dei fatti né per chiarire i suoi attuali rapporti con Ida (a differenza di quello che è successo con Roberta, tra Guarnieri e Platano non ci sarebbe stata nessuna pace). Anche se recentemente Ida ha definito la storia con Riccardo "indimenticabile".