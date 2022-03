In occasione della semifinale del GFVip, in onda giovedì 10 marzo, Barù è finito al centro delle polemiche per alcuni commenti poco carini su Jessica Selassié. Intervenuta a Casa Chi, Nathaly Caldonazzo si è schierata dalla parte della Principessa. Secondo l'ex gieffina, in queste settimane il food blogger avrebbe solo illuso Jessica.

Il commento dell'ex gieffina

A Casa Chi, Nathaly Caldonazzo ha fornito la sua opinione su alcuni sui ex compagni d'avventura all'interno della casa del GFVip. La diretta interessata si è scagliata contro Barù: "Un personaggio particolare..." Secondo la 52enne romana, l'ex coinquilino con il suo humor avrebbe sempre preso in giro tutti: "Un po' para..." Per quanto riguarda un ipotetico interesse di Nathaly nei confronti di Barù, Caldonazzo ha precisato che le sarebbe piaciuto frequentare il coinquilino lontano dai riflettori in amicizia: La diretta interessata ritiene che il nipote di Costantino della Gherardesca sia un personaggio simpatico e fuori da ogni schema.

In merito all'atteggiamento di Barù nei confronti della più grande delle "Princess", l'ex gieffina si è detta delusa: "Non mi è piaciuto con Jessica. Mi è calato ancora di più, perchè lei ha fatto tanto per lui". A tal proposito. Caldonazzo è sicura che Barù abbia solo illuso la 26enne.

Cosa pensa Nathaly delle Principesse

La convivenza "forzata" tra Nathaly Caldonazzo le sorelle Selassié è stata caratterizzata da alti e bassi. A Casa Chi, l'ex gieffina ha sostenuto che sbaglierebbero nel ricordare sempre che hanno bisogno di vincere il Reality Show per aiutare la famiglia economicamente.

Per quanto riguarda Lulù Selassié, Caldonazzo è convinta che sia entrata nel cuore delle persone per la relazione intrapresa con Manuel Bortuzzo: "E' una storia bellissima".

Tuttavia, non cambia idea su Lulù: "Lei è molto capricciosa".

La stoccata a Basciano

Prima di concludere il suo intervento, Nathaly Caldonazzo è tornata a parlare delle insinuazioni fatte da Alessandro Basciano. Il 32enne - quando era nella casa di Cinecittà - ha accusato la coinquilina di avere pronunciato frasi offensive nei confronti di Jessica e Lulù Selassié.

Caldonazzo ha confidato che riteneva Alessandro una persona più ''semplice'' e alla mano. Alle accuse di Basciano, Nathaly ha dichiarato di essersi sentita tradita, offesa e calunniata: "Per me rimane il Giuda della mia vita".