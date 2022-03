Interessanti colpi di scena sono accaduti nel corso delle nuove riprese di Uomini e donne avvenute il 10 marzo negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni sul dating show condotto da Maria De Filippi annunciano che Ida Platano è tornata single. Armando Incarnato, invece, ha avuto uno scontro con Diego Tavani a causa di una dama.

Uomini e Donne, registrazione 10 marzo: Ida Platano tronca la storia con Alessandro

Le dame ed i cavalieri del trono over ed i tronisti del trono classico si sono trovati nuovamente in studio giovedì 10 marzo per dare vita ad una nuova registrazione di Uomini e Donne.

Le anticipazioni sulle nuove puntate riportate sul web segnalano che ci sono stati diversi colpi di scena.

In particolare, Maria De Filippi ha invitato Ida Platano e Alessandro Vicinanza a sedersi al centro dello studio. La bresciana ed il cavaliere avevano dichiarato di aver rimandato il viaggio in Sicilia durante le riprese avvenute il giorno prima. Ma ecco arrivare il colpo di scena: in studio, l'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri ha confidato di aver deciso di troncare la relazione con Alessandro. Ida, infatti, ha detto di non essere riuscita a fidarsi completamente di lui, tanto da prendere la decisione sofferta di non vederlo più. Platano è apparsa molto provata, scoppiando in lacrime dopo aver dichiarato di provare amore per lui.

Alla fine, Maria De Filippi ha cercato di tirare su il morale ad Ida, facendola ballare con un ballerino professionista di Amici.

Scintille tra Armando Incarnato e Diego Tavani

Nelle riprese del 10 marzo di U&D non ci sono state solo lacrime ma anche accesi scontri. In particolare, Tina Cipollari e Pinuccia hanno dato vita ad un violento battibecco. L'anziana dama ha ricevuto un due di picche da Mauro, con il quale voleva abbandonare il programma insieme.

Inoltre, tutta l'attenzione è stata catalizzata da Armando Incarnato, tra i cavalieri più discussi del parterre del trono over. Il napoletano è uscito con Alessandra, la donna che sta frequentando Diego Tavani. Per questo motivo, tra il cavaliere e l'ex di Ida Platano sono scoppiate nuovamente scintille, sebbene il motivo non sia molto chiaro.

Federica gelosa di Matteo Ranieri

Poi è toccato il turno ai tronisti del trono classico. La corteggiatrice Federica Averzano è apparsa molto gelosa dopo aver visto una grande complicità tra Matteo Ranieri e Valeria durante un ballo al centro dello studio.

Luca Salatino, invece, non è stato menzionato dalle nuove anticipazioni, sebbene appaia sempre più diviso tra Soraya e Lilli.

Insomma, ci attendono nuove emozioni per i fan del dating show più famoso della tv italiana.