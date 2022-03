Lunedì 7 marzo, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata del GFVip. A proposito della situazione tra Jessica Selassié e Barù, il food blogger ha confidato che in un'ipotetica finale vorrebbe al suo fianco Davide Silvestri, Giucas Casella e Soleil Sorge (la conversazione è avvenuta prima che Soleil venisse eliminata [VIDEO]). Secondo Adriana Volpe, il nobile avrebbe fatto un passo falso non menzionando la Principessa.

L'alleanza secondo Barù

Signorini ha deciso di smascherare tutti i "vipponi", visto che al termine del GFVip manca una settimana esatta.

Nella 47^ puntata, il conduttore ha mandato in onda una clip in cui si sente Barù parlare di una "triplice alleanza". Il diretto interessato ha riferito di volere in un'ipotetica finale Soleil, Davide e Giucas.

Di conseguenza, Gaetani (nome all'anagrafe di Barù) ha escluso Jessica Selassié.

La stoccata di Volpe

A quel punto, Sonia Bruganelli ha fatto un plauso al food blogger. Il motivo? Secondo l'opinionista, è un pregio voler evitare di mettere in piazza i propri sentimenti: "Credo che sia strano che un comportamento normale passi per strano". Barù infatti, è sempre stato molto attento alla sua privacy. Adriana Volpe, però, non sembra pensarla allo stesso modo. L'ex volto di Rai2 si è detta spiazzata sul fatto che il gieffino non abbia menzionato nell'alleanza anche la Principessa: "Jessica?

Ti ha dato l'anima". Secondo Volpe, non menzionare la 26enne è stata una vera e propria caduta di stile.

A quel punto, il nobile ha cercato di spiegare il suo punto di vista. Il diretto interessato ha precisato di avere instaurato un bel rapporto con Davide, Giucas e Soleil. Al contrario, Jessica sarebbe arrivata dopo. Non d'accordo con la versione del concorrente, Adriana Volpe ha sbottato con Barù: "E allora non fare il fenomeno, su..."

Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha ribadito che solamente chi ha amici veri, riesce a capire la sua posizione.

Jessica e Barù: la situazione

Nel frattempo, Signorini ha voluto indagare sul rapporto che hanno Jessica e Barù. In Confessionale, la Principessa ha ammesso di essere molto attratta dal coinquilino. Dunque, non ha nascosto che lontano dai riflettori potrebbe esserci qualcosa.

Dal canto suo, il food blogger ha ribadito di non cambiare idea: davanti ai riflettori non accadrà mai nulla con la coinquilina.

Interpellata da Signorini, Lulù ha sostenuto che Jessica e Barù non sono innamorati. Tuttavia, la giovane si è detta sicura che entrambi vogliano passare una notte di passione. In studio, anche Clarissa Selassié si è detta sicura che l'attrazione sia alle stelle e non c'è nulla di male.