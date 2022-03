Proseguono le appassionanti anticipazioni di Love is in the air, la romantica serie turca che ha preso il via lo scorso 31 maggio e che si appresta ora alla conclusione. I due protagonisti Eda e Serkan, interpretati rispettivamente da Hande Erçel a Kerem Bürsin, hanno saputo conquistare il pubblico di Canale 5: la loro storia d'amore è molto intensa e capace di superare ogni tipo di ostacolo, dall'opposizione delle famiglie alla malattia del giovane architetto. Nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 marzo, vedranno la coppia annunciare finalmente agli amici la seconda gravidanza e il trasferimento in un nido d'amore più grande.

Melo pensa che Eda soffra di depressione

Gli episodi di Love is in the air che verranno trasmessi da lunedì 14 a venerdì 18 marzo prenderanno il via dalla paura di Aydan di confessare al figlio che sta per sposarsi. La donna, infatti, accetterà la proposta di matrimonio di Kemal ma non troverà mai il momento giusto per comunicare la bella novità al figlio. Nel frattempo, Eda inconsapevolmente si renderà protagonista di un equivoco.

Melo troverà nella donna dell'amica dei farmaci alle erbe e penserà subito che la paesaggista soffre di depressione e dirà della sua idea a tutti gli amici. In realtà, i farmaci di Eda saranno legati al suo stato di gravidanza e non certo ad uno stato d'ansia. Ma oltre a questo 'problema', Melo dovrà far fronte ad un'altra richiesta del suo fidanzato.

Burak, infatti, ben presto si renderà contro che Melo non ha ancora detto a nessuno dei suoi cari di essere fidanzata con lui. Il giovane affronterà la fidanzata la quale gli confesserà che non ha intenzione di rivelare a nessuno di loro due, almeno fino a quando entrambi non saranno certi dei sentimenti reciproci.

Eda e Serkan danno notizia della gravidanza

Nel frattempo Serkan, al settimo cielo per la seconda gravidanza della moglie e per il fatto che la famiglia si allargherà ancora, deciderà di fare un importante acquisto. L'architetto, infatti, comprerà un nuovo nido d'amore capace di accogliere anche il nascituro. Poco dopo, Eda scoprirà di questo acquisto così finalmente i due decideranno di dire a tutti, amici e famiglia, della dolce attesa della paesaggista.

Successivamente, la coppia si trasferirà nella nuova casa.

Le anticipazioni di Love is in the air sono anche questa settimana molto intense: tanti gli avvenimenti e i colpi di scena che interesseranno i protagonisti della soap ambientata a Istanbul e tutti gli altri volti che animano il set. Ai numerosi telespettatori della serie non resta che attendere la messa in onda delle puntate, tra romanticismo ed equivoci divertenti.