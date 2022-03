Jessica e Barù continuano ad essere "amici speciali" all'interno della casa del GF Vip 6. Eppure, in queste ultime ore, il nipote di Costantino Della Gherardesca si è lasciato andare a delle dichiarazioni che lasciano ben poco spazio all'immaginazione.

Parlando del suo legame con la principessina, Barù non si è fatto problemi a mettere in chiaro di non avere intenzione di frequentarla fuori dalla casa e quindi dopo la fine del GF Vip.

Barù chiude con Jessica al Grande Fratello Vip: ecco cosa ne pensa del loro legame

Nel dettaglio, sebbene Jessica si sia sbilanciata più volte nei confronti di Barù, ammettendo anche di volerlo baciare, lui ha sempre mantenuto un certo distacco.

In queste ultime ore di permanenza nella casa del GF Vip, Barù ha avuto modo di sfogarsi con Giucas Casella e, per la prima volta in assoluto, ha messo in chiaro le cose e la sua posizione in merito a questo legame speciale con la principessina Selassié.

Barù, senza troppi mezzi termini, ha ammesso di non essere interessato a Jessica e di non avere intenzione di frequentarla post reality show.

'Non c'è niente, non la frequenterò', ha ammesso Barù stroncando il suo rapporto con Jessica

"Non c'è niente Giucas. Non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate. Mi piace come amica, mi fa ridere, ci scherzo", ha precisato Barù che ha così messo in chiaro i suoi "sentimenti" nei confronti della giovane principessina.

"E' una donna seria, ma non credo proprio che la frequenterò fuori da qui", ha aggiunto ancora Barù che questa volta ha lasciato ben poco spazio all'immaginazione, mettendo così la "parola" fine al suo legame con Jessica e ipotizzando già che non saranno amici fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6.

Insomma, le dichiarazioni di Barù non sono passate inosservate: ma quale sarà a questo punto la reazione della principessina?

Arriva la resa dei conti finale tra Jessica e Barù nella casa del GF Vip?

Va detto che, questa volta, il nipote di Costantino Della Gherardesca è stato molto chiaro nei confronti della principessina ed ha precisato la sua posizione anche su quello che succederà dopo la fine del reality show.

Ecco perché, tali dichiarazioni potrebbero portare Jessica a mettere da parte in maniera definitiva il suo interesse nei confronti di Barù e quindi anche ad un allontanamento in vista delle prossime giornate che si ritroveranno a trascorrere insieme all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini organizzerà un "faccia a faccia" chiarificatore nel corso della prossima puntata serale del reality show tra Jessica e Barù? Lo scopriremo durante la diretta di lunedì 7 marzo, in programma dalle 21:40 su Canale 5.