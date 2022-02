Sabato 26 febbraio, durante la festa organizzata dagli autori per i "vipponi" del GFVip, c'è stato l'ennesimo due di picche di Barù a Jessica Selassié. Il food blogger parlando con Soleil Sorge ha ribadito di non volere nulla dalla coinquilina né all'interno della casa di Cinecittà né lontano dai riflettori.

Le dichiarazioni del nobile

A volte Barù sembra essere più vicino a Jessica Selassié, nonostante abbia più volte ribadito di non volere intraprendere alcuna relazione al GFVip. Sabato 26 febbraio, i due "vipponi" durante la festa di Carnevale, organizzata dagli autori del Reality Show, sono stati sempre insieme.

Nella notte, però, il diretto interessato si è confidato con Soleil. Scendendo nel dettaglio, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha ribadito la sua posizione: "Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei". Al tempo stesso, il diretto interessato ha precisato di non volere andare oltre all'amicizia con la Principessa: "Non c'è quella cosa, altrimenti l'avrei già baciata". Sulla base di quanto dichiarato, Barù ha precisato di non volere nulla da Jessica neanche lontano dai riflettori: "Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio solo delle battute".

Come spiegato dal gieffino, gli abbracci ci sarebbero solamente perché si tratta di un contatto umano.

Lo sfogo del gieffino

Barù Gaetani ha rivelato a Soleil che gli abbracci con Jessica sono solamente frutto dell'affetto che nutre verso di lei. Gli abbracci scambiati con Soleil e gli altri coinquilini, hanno la stessa valenza. Come riferito dal diretto interessato se ci fosse stata attrazione, già sarebbe accaduto qualcosa.

Il food blogger è apparso piuttosto scocciato per la situazione che si è venuta a creare. A tal proposito, il nobile ha affermato che, anche se provasse qualcosa per la Principessa, dovrebbe avere più tempo. Infine, Barù ha confidato di essere stufo di parlare sempre delle stesse cose.

Il chiarimento con Lulù

Terminata la chiacchierata con la influencer italo-americana, Barù ha affrontato l'argomento anche con Lulù Selassié, sorella di Jessica.

Il diretto interessato ha precisato che la 26enne non ha nulla che non va: è bella, simpatica, intelligente. Tuttavia, Barù sente di non voler costruire nulla con la coinquilina lontano dal GFVip: "Proprio perché la stimo non la voglio prendere in giro".

Il nobile ha fatto notare a Lulù che il voler cercare a tutti i costi di creare la storia, non fa altro che peggiorare la situazione: "Voi non fate un favore a Jessica spingendo questa cosa".