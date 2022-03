Al Grande Fratello Vip non nascerà nessuna storia d'amore tra Barù e Jessica Selassié. È stato proprio il gieffino a metterlo in chiaro durante un colloquio con Giucas Casella, al quale ha chiaramente detto che a lui Jessica non piace, almeno non in quel senso. Insomma gli piace come amica, si diverte con lei nella Casa ma, molto probabilmente, non la frequenterà fuori dal reality.

Barù su Jessica: 'Non mi piace, mi piace ma non in quel senso'

Tra Jessica Selassié e Barù non ci potrà essere che una semplice amicizia. Lo ha chiarito ancora una volta il nipote di Costantino della Gherardesca parlando con Giucas Casella.

Il nobile, rispondendo alle domande dell'illusionista sul suo rapporto con Jessica, ha infatti dichiarato: "Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio". Barù ha poi messo ulteriormente in chiaro le cose affermando: "Non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate". Insomma, Barù ancora una volta si è ritrovato a dover fare chiarezza sul rapporto con la maggiore delle Princess, precisando che le piace come amica, che gli piace ridere e scherzare con lei nella Casa. Nulla di più.

Al Gf Vip Barù fa chiarezza su Jessica: 'Non credo la frequenterò fuori'

Per i 'Geru', come vengono chiamati i fan della coppia, una bella delusione. I fan speravano nella nascita di un amore tra Jessica e Barù ma, alla luce delle ultime dichiarazioni del gieffino, rimarranno delusi.

Barù non ha nascosto di trovarsi bene con Jessica, ma tutto è rivolto ad un semplice rapporto di amicizia, almeno da parte sua. La Princess come noto invece, vorrebbe qualcosa di più. Purtroppo pare proprio che le sue speranze saranno vane. Non solo, Barù non sembra voler avere un rapporto con lei fuori dal Gf Vip, visto che ha confessato a Giucas: "Non credo proprio che la frequenterò fuori".

Barù gela i fan dei 'Gerú': nessun futuro con Jessica

Dunque, a pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip, sembra ormai chiaro che non nascerà una storia d'amore tra i due gieffini. In queste ultime settimane in molti hanno sperato che ciò accadesse, ma le ultime parole di Barù hanno spento tutte le speranze. Una doccia fredda per i fan dei 'gerú' visto anche che il nobile non pare voler avere rapporti con Jessica una volta terminato il reality.

Non è detta l'ultima parola, visto che il rapporto tra i due è sempre molto altalenante. Magari il nobile toscano cambierà idea una volta finita l'avventura al Gf Vip. Per Jessica intanto, c'è da superare il tele voto che la vede a rischio eliminazione insieme a Miriana e Davide. Come la prenderà Barù se la sua amica Jessica dovesse uscire? Lo si scoprirà solo nella diretta di lunedì 7 marzo.