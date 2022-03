Barù finisce nuovamente al centro dell'attenzione e delle polemiche di questo GF Vip. Subito dopo la puntata serale del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, Barù si è ritrovato a parlare in casa con alcune delle donne che sono ancora in gara in questa sesta edizione.

Il colpo di scena è arrivato nel momento in cui Barù si è lasciato andare ad una pesante offesa nei confronti di Delia Duran, attribuendo poi quella frase a Jessica Selassié.

Barù offende Delia al GF Vip ma attribuisce la frase a Jessica: è polemica social

Nel dettaglio, l'ultima puntata serale del GF Vip non è stata affatto semplice per la principessina Jessica che si è ritrovata ad affrontare un duro confronto/scontro in casa con sua sorella Lulù.

Al termine della diretta, Jessica è apparsa ancora provata e Miriana, Manila e Delia hanno cercato di sdrammatizzare un po' il tutto, coinvolgendola nel discorso che stavano facendo in cucina.

Presente anche Barù che si è lasciato andare a delle frasi che hanno scatenato un bel po' di polemiche sul web e sui social, tanto da fargli beccare un'accusa di misoginia.

Le donne della casa, per scherzare con Jessica, le hanno chiesto di mostrare loro il suo lato B, dato che aveva da poco fatto la doccia ed era ancora in accappatoio, così da poter risvegliare anche Barù.

"No, dopo tutto quello che gli ho detto", ha sentenziato Jessica rivolgendosi a Barù prima di andare via e di abbandonare la conversazione.

Barù e la frase offensiva contro Delia Duran (Video GF Vip)

A quel punto, Manila, Delia e Miriana hanno chiesto in coro al nipote di Costantino Della Gherardesca quali fossero queste confessioni che gli sono state fatte dalla principessina e la sua risposta ha spiazzato tutti.

"Ha detto che Delia è una z..., Manila una s... e Miriana falsa", ha sentenziato Barù sottolineando che quelle offese fossero state pronunciate da Jessica.

"Io sono una grande z... è vero, sì", ha subito esclamato Delia Duran che ha così risposto per le rime alla provocazione di Barù.

Ebbene, tali offese non sono passate inosservate dato che per i fan social che seguono e commentano le vicende del GF Vip, quelle non sarebbero frasi ed espressioni uscite dalla bocca di Jessica, bensì sarebbero state attribuite da Barù stesso alla principessina.

Barù accusato dai fan del GF Vip di essere 'misogino'

Ecco perché tale situazione non è piaciuta per niente ai fan social, che si sono schierati contro il nipote di Costantino Della Gherardesca.

"Chiaramente quelle cose sono farina del suo sacco e non di Jessica", sbottano i commentatori social del GF Vip.

"Ovviamente lui ancora una volta ha detto la z word ad una donna, ma ok continuate a difendere questo uomo misogino", hanno sentenziato i fan contro Barù.