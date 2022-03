Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 14 a venerdì 18 marzo, ci saranno tante novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Stefania non vorrà tornare a casa e Marco accetterà di nasconderla a Villa Guarnieri. Poi però, Umberto scoprirà il tutto e dirà alla ragazza che avrà solo alcuni giorni di tempo prima che lasci la villa. Nel frattempo, Dante e Fiorenza riusciranno a rovinare la sfilata delle Veneri, ma Vittorio non si scoraggerà e difenderà fino in fondo il suo progetto e le ragazze che lavorano al Paradiso.

Marco nasconderà Stefania

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Adelaide sarà convinta che Romagnoli sia un buon partner per Vittorio, però non saprà del ricatto che l'uomo ha fatto a Umberto. Nel mentre, Stefania si presenterà a Villa Guarnieri e chiederà aiuto a Marco che la accoglierà e gli offrirà un nascondiglio.

Poco dopo, a casa Colombo arriverà un telegramma di Stefania, nel mentre Marco continuerà a nascondere la ragazza e sarà costretto a rifiutare l'invito di Gemma che penserà che il suo fidanzato la stia allontanando.

Intanto, Vittorio avrà un duro scontro con Dante, perché verrà a sapere che Romagnoli ha organizzato una sfilata al Circolo senza averlo interpellato.

Umberto scoprirà che Stefania è nascosta a Villa Guarnieri

Successivamente, a casa Colombo saranno tutti sempre più preoccupati per Stefania che continuerà a stare a Villa Guarnieri. Intanto, Vittorio comunicherà alle Veneri che dovranno sfilare al Circolo indossando gli abiti di Flora.

Nel frattempo, Umberto sarà molto insospettito dallo strano atteggiamento di Marco e per questo andrà in foresteria e scoprirà che Stefania vive lì da qualche giorno.

Guarnieri allora dirà alla ragazza che gli darà poco tempo e poi dovrà andare via.

Ezio racconterà la verità a Stefania su Gloria

Intanto, Fiorenza e Dante vorranno rovinare la sfilata del Paradiso per umiliare Vittorio. Invece, Gemma, andrà senza preavviso a Villa Guarnieri. Stefania nel mentre che sarà nascosta vedrà Marco e Gemma baciarsi e quindi capirà che ora dovrà solo andare via dalla villa.

Infatti, la ragazza andrà via dal nascondiglio e tornerà a casa sua, però solo per prendere delle cose e recarsi dalle sue amiche.

Poco dopo, Dante e Florenza riusciranno a rovinare la sfilata, ma Vittorio non si lascerà scoraggiare e difenderà fino alla fine il suo progetto e le Veneri. Infine, Ezio incontrerà Stefania e deciderà di raccontare a sua figlia tutta la verità su sua madre Gloria.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della soap opera per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.