La conoscenza nata al GFVip tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan è finita nel peggiore dei modi: i due ex coinquilini continuano ad accusarsi a vicenda sul perché è finita. Nel post-puntata della finale, in onda lunedì 14 marzo su Canale 5, Biagio ha postato un video su Instagram in cui prende in giro la showgirl.

L'accaduto

Terminata la diretta del GFVip, in cui Jessica Selassié è stata proclamata vincitrice della sesta edizione, Biagio D'Anelli è stato protagonista di alcune frecciatine ai danni di Miriana Trevisan. Tramite un breve video pubblicato su Instagram, il diretto interessato ha tirato in ballo la vicenda del mancato numero ricevuto dalla showgirl.

Nel video si vede Biagio alle prese con Alex Belli, Tommaso Eletti, Amedeo Goria, Samy Youssef e Aldo Montano. Tutti gli ex inquilini della casa più spiata d'Italia hanno chiesto di ricevere il numero di D'Anelli: "Mi lasci il tuo numero?" Biagio, però, ha prontamente replicato: "Non ho il pin del mio cellulare". Poi, l'ex gieffino ha rincarato la dose nei confronti dell'ex amata: "Lascialo al mio agente".

Le parole utilizzate dall'ex concorrente del GFVip non sono casuali. Dopo l'uscita di Trevisan dal gioco, D'Anelli ha sostenuto di avere chiesto in modo insistente il numero di Miriana. Quest'ultima, però, oltre a dirgli che non ricordava il pin per accedere al suo telefono, avrebbe chiesto di segnare il numero al suo agente.

Lo sfogo di Trevisan

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Miriana Trevisan ha rotto il silenzio sull'addio con Biagio D'Anelli. La diretta interessata ha precisato di non pentirsi di nulla di ciò che è accaduto all'interno del GFVip. Tuttavia, lontano dai riflettori Trevisan ha sostenuto di avere notato una certa freddezza.

Alla padrona di casa, l'ex gieffina ha sostenuto di non avere mai dato peso agli avvertimenti che provenivano dall'esterno della casa. A tal proposito Miriana ha ammesso di non volere al suo fianco un uomo come D'Anelli. infine, la diretta interessata ha fatto sapere di non essere più interessata a parlare dell'ex coinquilino all'interno dei vari salotti televisivi.

La stoccata di Soleil Sorge

Nel frattempo, Miriana è stata punzecchiata anche da un'altra ex gieffina. Stiamo parlando di Soleil Sorge. La 27enne italo-americana, intervenuta a GFVip Party, non ha speso parole al miele per l'ex coinquilina: "La più insopportabile? Senza dubbio Miriana".

Secondo quanto riportato dalla influencer, all'interno della casa tra le due non c'è mai stato feeling. Sebbene Soleil abbia cercato un punto d'incontro con la showgirl, quest'ultima si sarebbe sempre posta in modo ostile.