Giovedì 17 marzo alle ore 21:25 sarà trasmessa su Rai 1 l'ottava ed ultima puntata della Serie TV italiana "Doc nelle tue mani". Anche questa seconda stagione ha ottenuto ascolti record con una media di 6 milioni di spettatori ed uno share sempre superiore al 25%.

In base alle trame degli ultimi due episodi, ad Andrea Fanti sarà recapitato un avviso di garanzia e verrà fuori tutta la verità in merito alla morte di Lorenzo Lazzarini, mentre Carolina sarà dispiaciuta perchè per un suo errore il padre probabilmente non potrà più essere primario. Inoltre tutti i medici del Policlinico Ambrosiano dovranno fronteggiare un'emergenza sanitaria, in quanto un batterio molto pericoloso si è diffuso all'interno del reparto.

Trame 'Doc nelle tue mani': Avviso di garanzia per Andrea Fanti

Il 17 marzo andrà in onda, subito dopo l'edizione serale dei "Soliti ignoti- il ritorno", l'ultima puntata della fiction tv "Doc nelle tue mani". In base alle trame del quindicesimo episodio dal titolo "Stigma", Andrea sarà vicino ad essere nominato primario, ma l'atmosfera di gioia in ospedale sarà presto interrotta da un avviso di garanzia che sarà indirizzato nei suoi confronti e che lo porterà al rischio di essere arrestato. Enrico Sandri e gli altri medici si chiederanno cosa possa essere successo, ma Cecilia interverrà prontamente e spiegherà ogni cosa. Carolina sarà in colpa per le conseguenze a cui andrà incontro il padre, ma Riccardo le risponderà che è giusto che lui si prenda le proprie responsabilità.

Come si può vedere dal trailer, Fanti di fronte a tutti confermerà quanto rivelato dalla Tedeschi e che ha fatto ogni cosa solo per paura di perdere tutti i colleghi. Doc chiederà a ciascuno di perdonarlo. In tutto questo i medici saranno impegnati nel risolvere un caso complicato riguardante un giovane militare, che versa in condizioni disperate.

Agnese invece proverà a capirci qualcosa in merito all'operato di Caruso. In tutto questo il Policlinico Ambrosiano dovrà affrontare un'altra emergenza sanitaria. Infatti si diffonderà nel reparto di medicina interna un batterio particolarmente pericoloso.

Anticipazioni televisivi ultimo episodio: Andrea Fanti propone una soluzione

Secondo le anticipazioni televisive del sedicesimo episodio dal titolo "Mutazioni", il personale sanitario sarà obbligato a restare in quarantena, in quanto entrato a stretto contatto con un batterio.

Andrea Fanti proporrà su una soluzione, che però è altamente rischiosa. La dottoressa Giordano rifletterà e non saprà se fidarsi di lui. Secondo quanto indicato nel trailer, Giulia parlerà con Damiano Cesconi e gli racconterà tutta la sua frustrazione per il comportamento di Doc.

Nel frattempo la Tedeschi riverserà contro Fanti tutta la delusione e gli chiederà come ha potuto provocare la morte di un collega e nascondere tutto. L'uomo le risponderà che si assumerà tutte le responsabilità ed a quel punto Cecilia si chiederà chi avrebbe dovuto farlo al suo posto. Infine sia Agnese e Cecilia si troveranno davanti al dilemma se sostenere Andrea, oppure far predominare la loro rivalità.