Nathalie Caldonazzo ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in edicola mercoledì 9 marzo. L'ex concorrente del GFVip ha ammesso di essere rimasta delusa umanamente da alcuni suoi ex compagni d'avventura. La 52enne ha parlato anche della "cotta" che Jessica Selassié si è presa per Barù, tanto da definirla una vera e propria ossessione.

Il commento dell'ex gieffina

L'attrice romana, dopo essere arrivata al GFVip era entrata nelle grazie dei "vipponi" e dei telespettatori. Successivamente, però, qualcosa è cambiato. Alcune freccatine taglienti di Caldonazzo hanno portato i fan del programma ad eliminarla.

Al magazine diretto da Signorini, Nathalie ha detto cosa pensa di Jessica e Lulù Selassié. Per quanto riguarda la più grande delle Principesse, l'ex gieffina ha ammesso che le stava abbastanza simpatica durante i primi giorni di convivenza. Nathalie non ha nascosto che la 26enne le faceva anche un po' tenerezza, perché alla costante ricerca dell'amore. In un secondo momento, però, ha notato che Jessica era sempre più ostile durante le nomination: "Si è rivelata cattiva".

In merito all'infatuazione della Principessa per Barù, l'ex concorrente ha fornito la sua versione dei fatti: "Ha un'ossessione che è sospetta". Secondo Caldonazzo, la 26enne vorrebbe conquistare i voti di tutte le Bridget Jones d'Italia.

La stoccata a Lulù Selassié

Nathalie Caldonazzo non ha speso parole d'affetto per Lulù Selassié. Secondo l'ex gieffina, la 23enne è una bambina capricciosa che vuole sempre avere le attenzioni su di lei. Per Caldonazzo, Lulù ha sempre cercato di boicottare la sua amicizia con Antonio Medugno.

A tal proposito la 52enne ha affermato: "Non la vorrei come esempio per mia figlia".

Nathalie Caldonazzo è convinta che l'unica cosa bella che ha caratterizzato il percorso di Lulù, è Manuel Bortuzzo.

Caldonazzo delusa da alcuni ex coinquilini

Nell'intervista Nathalie Caldonazzo ha affermato di essere rimasta delusa dalla maggior parte dei suoi coinquilini: "Alessandro Basciano, Lulù Selassié, Jessica Selassié, Barù e Sophie Codegoni".

La diretta interessata ha precisato di essere stata accusata di essersi avvicinata a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, ma la realtà (secondo Caldonazzo) è che era stata isolata.

Inoltre, Nathalie è venuta a sapere che Alex Belli - nei dieci giorni di GFVip in cui era tornato come ospite - le ha fatto terra bruciata solo perché aveva cercato di far ragionare Delia Duran su cosa sia veramente l'amore.

Infine, Nathalie Caldonazzo si è tolta un sassolino su Codegoni: "Mi sono sentita tradita da Sophie, mi ha dato della razzista senza motivo". L'ex gieffina è convinta di non avere mai mancato di rispetto all'ex tronista di Uomini e Donne.