Can Yaman e Diletta Leotta sono stati la coppia dell'estate, costantemente al centro del Gossip e dell'attenzione per la loro chiacchieratissima storia d'amore.

Tuttavia, quello che sembrava essere un amore destinato all'infinito si è scontrato ben presto con la realtà dei fatti e i due si sono detti addio nel giro dell'estate. Ma, in queste ore, a far rivivere la love story tra Can e Diletta, ci ha pensato l'ex manager italiano dell'attore, che sui social ha pubblicato un vecchio scatto inedito della celebre coppia.

La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta: dal matrimonio all'addio definitivo

Nel dettaglio, la love story tra Can e Diletta per mesi interi ha tenuto banco sui social e sulle riviste di gossip.

I due hanno vissuto la loro storia d'amore alla luce del giorno anche se, in quei mesi, non sono mancati dubbi e incertezze da parte dei fan stessi.

In tanti, ad esempio, hanno ipotizzato che la relazione tra i due potesse essere frutto di una strategia di marketing studiata a tavolino e messa in atto per stare al centro dell'attenzione e della scena mediatica del gossip.

Spunta un vecchio scatto della coppia Can-Diletta ai tempi del loro amore

Addirittura c'è stato un momento in cui si parlava di matrimonio tra Can Yaman e Diletta Leotta: la conferma è arrivata dalla conduttrice stessa che, in una delle prime interviste post separazione dall'attore, ammise che effettivamente c'era stata tale proposta.

Insomma Can e Diletta progettavano di sposarsi al più presto, poi però il loro amore è naufragato definitivamente e la conferma arrivò dalle parole della conduttrice sportiva che, in lacrima a Verissimo, confermò la fine di questa storia d'amore.

A distanza di un po' di mesi da quell'addio turbolento e chiacchieratissimo, ecco che Can Yaman e Diletta sono tornati a "rivivere" insieme sui social, grazie ad uno scatto pubblicato dall'ex agente dell'attore turco.

La foto inedita di Can e Diletta ai tempi della love story

Sul suo profilo social, Di Carlo ha pubblicato un vecchio scatto (inedito) di Can Yaman che, in ginocchio, si avvicina alla sua amata Diletta Leotta, donandogli un cofanetto dove all'interno c'è una rosa rossa, ma probabilmente era nascosto anche un gioiello o forse un anello.

"Quando ci volevamo sposare tutti...", ha scritto l'ex agente di Can Yaman nella didascalia della foto che ha pubblicato sui social, ricordando i vecchi tempi in cui questa love story teneva banco sulla varie riviste di gossip.

Ad oggi, invece, tra Can e Diletta è tutto finito e archiviato: dal giorno in cui si sono detti addio, i due non sono più apparsi insieme e non si è mai più parlato di un possibile ritorno di fiamma.