Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:55. Domani, 10 marzo, verrà trasmesso l'episodio 124, durante il quale l'attenzione continuerà a posarsi sulle difficoltà all'interno del magazzino. In particolare, la tensione è aumentata dal momento in cui Dante Romagnoli ha acquistato, con l'inganno, le quote di Umberto, trovandosi a collaborare con Conti.

Prime anticipazioni del 10 marzo

Continuano i piani di Dante per cercare di mettere in cattiva luce Vittorio.

In particolare, è consapevole di come colpirlo al fine di fargli perdere la pazienza. Infatti si avvicina moltissimo a Beatrice e la invita addirittura a uscire. Nonostante le raccomandazioni di suo cognato di non cedere alle lusinghe del suo acerrimo nemico, lei accetta di buon grado per cercare di capire cosa ha in mente. Andando a pranzo fuori con lui, infatti, è in grado di tenerlo sotto stretto controllo. Inoltre, accetta anche perché è grata a Romagnoli per averla aiutata in passato con l'editore del Paradiso Market.

I sospetti di Agnese su Maria

Proseguono le vicende intricate all'interno del magazzino.

In particolare, Maria continua a fingere che sia andato tutto bene. Non se la sente ancora di raccontare la verità a tutti. D'altronde si è confidata soltanto con la sua grandissima amica, Irene. Purtroppo, però, non ha calcolato che il suo atteggiamento non è passato inosservato. Infatti, Agnese, che la conosce fin troppo bene, si accorge che qualcosa non va e ha il forte sospetto che la storia con suo nipote sia giunta al capolinea.

D'altro canto i suoi timori non sono per niente infondati, ma non ha ancora il coraggio di chiedere direttamente alla Venere cosa sia accaduto a Roma.

Intanto, i problemi al Paradiso sembrano non finire mai. Purtroppo, la signorina Buonasera invitata per presentare la nuova collezione di abiti non potrà esserci. Vittorio viene a conoscenza della notizia.

Stefania scopre la verità

Nel finale del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle signore, Stefania fa una scoperta sconcertante. In particolare, riesce a intercettare una lettera scritta da Gloria Moreau. Leggendola, viene a conoscenza del fatto che lei è sua madre. Pertanto, sconvolta per l'accaduto, decide di confidarsi con la persona della quale si fida di più al momento: Marco. Dopo avergli raccontato tutto l'accaduto, decide di non fare più ritorno a casa. Almeno non per il momento perché ha bisogno di elaborare la situazione.