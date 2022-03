Da due giorni nella casa del Grande Fratello Vip, a una settimana dalla finale, non si parla d'altro che del "Capanna-Gate". Jessica e Barù nella notte di sabato si sono costruiti nel salotto del GFVip una capanna e si sono messi lì sotto per parlare, lontano delle telecamere.

Nella giornata di ieri, domenica 6 marzo 2022, tutti i vipponi si sono incuriositi e hanno cercato di far luce in merito a quanto accaduto.

Grande Fratello Vip, Soleil indaga su quanto successo

A fare chiarezza sul ‘’Capanna-Gate’’ creato in questi giorni al GFVip è stata Soleil Sorge la quale si è recata da Jessica Selassié per farsi raccontare quanto accaduto.

La principessa ha detto che sotto le coperte ci sono state solamente tante chiacchiere e scherzi. Ha ammesso che non c’era bisogno della capanna ma siccome manca poco alla fine del programma, hanno preferito ritagliarsi qualche minuto di intimità senza l’occhio attento del Grande Fratello Vip e che la volontà di prendersi del tempo sotto la capanna è stata una scelta di Barù.

A questo punto Soleil ha chiesto a Jessica come mai Barù si trovava senza maglietta e lei ha confessato: ”No, eravamo entrambi vestiti, lui è vero, non aveva la maglietta ma c’era tutto il resto. Abbiamo parlato del futuro, di noi e di cose che ci riguardano, cose che con le telecamere non ci siamo mai detti. Abbiamo anche approfondito la possibilità di viverci questa storia e di essere più chiari, così ho capito molte cose che prima non riuscivo a comprendere”.

Tuttavia, Soleil non si è fermata solo a Jessica e ha voluto fare chiarezza anche con Barù. La influencer si è recata dallo chef toscano per chiedere cosa è successo sotto la famosa capanna e lui ha risposto: ”Ci sono state chiacchiere, qualche sfioramento perché eravamo molto vicini e niente altro. Lei ieri era giù di morale e io volevo rassicurarla che le voglio molto bene.

Ad ogni modo anche dopo la capanna non vedo una storia d’amore tra di noi fuori da qui”.

Anticipazioni GF Vip puntata del 7 marzo 2022

Questa sera tornerà su Canale 5 il consueto appuntamento del GFVip. Innanzitutto si scoprirà chi tra Davide, Miriana e Jessica dovrà definitivamente abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per tornare in studio da Alfonso Signorini.

Ma le eliminazioni non sono finite qui, infatti ci sarà una probabile doppia eliminazione e l'incoronazione del terzo finalista di questa edizione. Si parlerà poi di Jessica, grande protagonista di questa puntata poiché si parlerà degli scontri avuti con sua sorella Lulù durante la settimana, per poi parlare della sua amicizia speciale con Barù e gli ultimi sviluppi dopo la famosa capanna. Spazio poi alle grandi emozioni anche per Miriana la quale, negli ultimi giorni, si è isolata dal resto del gruppo e ha vissuto momenti di sconforto.

Non resta dunque che attendere la puntata di stasera per scoprire quali altre sorprese riserverà il Grande Fratello per i suoi vipponi.