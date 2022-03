A pochi giorni dalla finale, il Grande Fratello Vip ha organizzato un party a suon di musica, alcol e pura follia. Tuttavia, un momento gioioso e di festa, si è trasformato per Lulù in un evento drammatico: Soleil l'ha, involontariamente, ferita al labbro.

Grande Fratello Vip, Lulù corre in bagno piangendo

Mentre Selassiè, Soleil e Delia stavano ballando a bordo piscina una canzone di Cardi B, durante il ballo Sorge ha rifilato, involontariamente, una gomitata in faccia alla principessa etiope, facendole male. La vippona è immediatamente corsa in bagno piangendo, attirando l’attenzione di sua sorella Jessica, la quale ha cercato di tranquillizzarla e si è recata immediatamente a trovare del ghiaccio per aiutare Lulù.

Tuttavia, la giovane principessa etiope ha iniziato a piangere e ad andare in panico dicendo: ”Mi sono fatta molto male, mi ha colpita. Ti prego Jessica aiutami io giovedì non posso essere in puntata. Giovedì non vengo, non posso venire, ho il labbro gonfio e non so che fare, non posso presentarmi così in diretta. Mi esce sangue anche dalla bocca e dal dente, ti prego prendi il ghiaccio, aiutami Jessi".

Jessica è poi andata dagli autori del GF per chiedere il ghiaccio per aiutare sua sorella. Si è recata poi dagli altri inquilini del Grande Fratello per riportare quanto accaduto e ha confermato la bella botta e ha detto che Lulù aveva effettivamente il labbro gonfio che sanguinava.

GF Vip Davide si rifiuta di brindare con Lulù

Intanto per la principessa Selassiè quella del 1 marzo è stata una nottata abbastanza complicata.

Poco prima di iniziare il consueto aperitivo del Grande Fratello Vip, durante il brindisi, Davide si è rifiutato di brindare con Lulù. È ormai chiaro che, dopo la scorsa puntata, Silvestri si è legato al dito la nomination ricevuta dalla principessa, l'attore ha infatti più volte detto di esserci rimasto male per il suo voto e di non aspettarselo e sembra, questa volta, intenzionato a non perdonare più la donna.

Tuttavia, durante la serata, Selassiè ha riportato quanto accaduto a Soleil, dicendo:” Io non mi sono mai comportata così con chi mi ha nominata”, non nascondendo la sua delusione per il comportamento del gieffino. Soleil, invece, ha pensato che l’atteggiamento di Davide sia stato in buona fede e non mal intenzionato e ha detto: ”Io non penso che non volesse brindare con te”.

Sentendo queste parole Lulù ha fatto un passo indietro e si è detta intenzionata a voler chiarire con l’attore dicendo: ”Poi ci parlo serenamente”.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se tra Lulù e Davide tornerà il sereno.