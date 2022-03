Paura nella notte per la principessina Lulù all'interno della casa del GF Vip. Le inquiline della casa più spiata d'Italia che sono arrivate a un passo dalla finalissima di questa sesta edizione si sono scatenate in giardino, lasciandosi andare a dei balletti che non sono passati inosservati.

Ad un certo punto, però, c'è stato il 'dramma': Lulù è stata colpita per sbaglio da Soleil Sorge e si è spaventata tantissimo nel momento in cui le usciva anche del sangue dal labbro e dalla bocca.

Lulù ferita per sbaglio da Soleil: paura nella notte al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante la notte appena trascorsa all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, c'è stato un momento di paura che ha avuto come protagonista la principessina Lulù. Le ragazze che sono rimaste in casa, si sono cimentate in un balletto in piscina: una "performance" molto divertente anche se, a un certo punto, Soleil Sorge si è resa protagonista di una serie di movenze alquanto maldestre.

Sta di fatto che, incurante del fatto che Lulù fosse a pochissimi centimetri di distanza da lei, Soleil l'ha ferita con una gomitata che ha mandato in tilt la principessina. Nella casa del GF Vip, Lulù ha vissuto dei momenti di paura, tanto da chiamare subito sua sorella e chiederle di essere al suo fianco.

Lulù piange disperata dopo essere stata colpita da Soleil: 'Mi sono fatta male' (Video GF Vip)

Lulù ha avvertito subito la potenza della gomitata che le è stata data dall'ex protagonista di Uomini e donne, intuendo che qualcosa non stesse andando nel verso giusto. "Mi sono fatta male molto. Mi sta uscendo anche il sangue dalla bocca e dal dente.

Ho il labbro gigante", continuava a ripetere Lulù in lacrime disperata mentre sua sorella cercava di tranquillizzarla e chiedeva del ghiaccio alla produzione per poter fermare tutto.

In attesa di scoprire come si risolverà la questione di Lulù e se la produzione del GF Vip riterrà opportuno farla visitare da un medico prima della puntata di giovedì sera, in queste ultime ore la principessina è stata al centro dell'attenzione anche per le diatribe con sua sorella Jessica.

La frecciatina di Lulù che sbotta contro sua sorella Jessica al GF Vip

Lulù non ha gradito alcune dichiarazioni di Jessica, la quale ha svelato di essersi sempre messa da parte per il bene delle sue sorelle e per permettere loro di emergere.

Frasi che hanno mandato in tilt Lulù, la quale ha ammesso di essere delusa, aggiungendo poi che questo tipo di dichiarazioni sicuramente non piaceranno neppure alla loro mamma che le sta guardando da casa e che le ha sempre chiesto di essere unite e di non mettersi l'una contro l'altra.