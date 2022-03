Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 1 marzo c'è stato un nuovo colpo di scena nel Trono Classico. Matteo Ranieri sta attraversando un periodo molto difficile, tanto che nei giorni scorsi aveva pensato di abbandonare il suo ruolo da tronista. La sua corteggiatrice Federica è stata a lungo assente in studio, ma quando è tornata ha ricevuto una brutta sorpresa. Matteo ha deciso di eliminarla, ma nello studio è letteralmente scoppiato il caos. Probabilmente il tronista in questo momento è molto confuso sulle decisioni da prendere.

Matteo ha deciso di eliminare Federica

Nella giornata di ieri, martedì 1 marzo, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ci sono stati momenti di forte tensione e di grande confusione, soprattutto per quanto riguarda il trono classico. Si è di nuovo parlato di Matteo Ranieri, tronista molto amato di questa edizione, che nelle ultime puntate ha avuto un momento di crisi. Dopo essere rimasto senza corteggiatrici e dopo la lunga assenza di Federica, che non è stata bene, il tronista ha vacillato. Matteo era indeciso se continuare il suo percorso oppure no, ma poi ha deciso di rimanere. Nella puntata registrata ieri, Federica è finalmente tornata, ma ad attenderla c'era una brutta sorpresa.

Matteo ha deciso di eliminarla e questo ha destabilizzato la ragazza, che è uscita dallo studio.

Il motivo dell'eliminazione

Matteo sta conoscendo una nuova ragazza, Valeria. Nella loro nuova esterna, i due si sono avvicinati, si sono scambiati una felpa e anche un braccialetto. Nella puntata, però, è tornata Federica, storica corteggiatrice del ragazzo, che sembrava essere molto preso da lei.

Matteo, però, ha dichiarato che durante l'assenza della ragazza non ha pensato a lei e questo lo ha spinto a decidere di eliminarla. Dopo questa notizia, Federica ha deciso di abbandonare lo studio e come al solito Matteo si è fatto prendere dai sensi di colpa. Maria De Filippi è intervenuta e ha chiesto a Matteo cosa stava succedendo, vedendolo pensieroso.

A quel punto, il tronista ha deciso di seguire Federica fuori dallo studio e durante la registrazione non è più rientrato. Soraia, corteggiatrice di Luca, ha cercato di difendere Federica, spiegando che è stata molto male per tutto quello che è successo. Anche lo stesso Luca è intervenuto, spiegando di non capire l'atteggiamento di Matteo, che vede spesso molto confuso. Luca, intanto, è uscito con Lilly e tra i due c'è stato un bacio, che ha fatto molto arrabbiare Soraia.

Anticipazioni del Trono Over

Per quanto riguarda il Trono Over, durante la registrazione di martedì 1 marzo, Gemma Galgani ha deciso di far entrare in studio un lettino per massaggi e ne ha fatto uno a Franco. Intanto, Ida e Alessandro hanno avuto un'altra accesa discussione: la donna ha spiegato di non riuscire a fidarsi completamente di lui. Dopo hanno ballato insieme e alla fine hanno deciso di provare a trascorrere un weekend insieme per conoscersi meglio.