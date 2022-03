Una vita va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e il sabato alle ore 14:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le puntate della soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra anticipano che Marcos, dopo aver scoperto che Felicia è morta per avvelenamento, ingaggerà Mendez per svolgere delle indagini private a riguardo. Felipe, intanto, penserà che Daniela e l'ex commissario si conoscano già, nel frattempo quest'ultimo intercetterà una conversazione telefonica tra la cameriera e un certo Rogerio. Mendez, infine, presupporrà che Stabile sia una poliziotta sotto copertura intenta a controllare gli Olmedo, mentre Sabina sarà gelosa del rapporto tra la cameriera e il marito Roberto.

Marcos ingaggerà Mendez per indagare sulla morte di Felicia

Le anticipazioni della fiction daily iberica rivelano che la scoperta da parte di Marcos che Felicia ha perso la vita per essere stata avvelenata, e non per un attacco di cuore come si credeva inizialmente, farà optare l'uomo per ingaggiare Mendez.

Bacigalupe, difatti, incaricherà l'ex commissario di indagare privatamente sull'artefice dell'avvelenamento di Pasamar.

A compiere l'insano gesto di togliere la vita a Felicia è stata Soledad, ma prima che il suo amante Marcos lo scopra, la domestica lo indurrà a credere che ad avvelenare la madre di Camino possa essere stata Natalia, magari sollecitata dal fratello Aurelio.

L'investigatore privato, al contempo, comincerà a farsi vedere più in giro nel quartiere e, nel corso di un incontro con Felipe, l'avvocato avrà la netta impressione che Daniela, nuova cameriera del ristorante di Sabina e Roberto, e l'ex commissario si conoscano già.

Mendez negherà a Felipe di conoscere Daniela

Le trame spagnole di Una vita riportano che l'ex commissario Mendez negherà le insinuazioni di Alvarez Hermoso, asserendo di non conoscere la giovane Stabile.

Poco dopo, però, Daniela rimarrà da sola con l'investigatore privato e gli intimerà di non impicciarsi nei suoi affari. Mendez, intanto, intercetterà una chiamata telefonica tra la cameriera e un uomo di nome Rogerio, il quale chiederà alla ragazza se si stia ingraziando la famiglia Olmedo come d'accordo.

A quel punto, Stabile confesserà a Mendez che sta prendendo parte a una missione che non può rivelare nei dettagli, quindi l'uomo presupporrà che la cameriera sia una poliziotta sotto copertura.

Sabina, invece, ha ingaggiato Daniela con lo scopo principale di far invaghire il nipote Miguel della stessa, così magari il giovane avvocato avrebbe dimenticato con più facilità la storia d'amore naufragata con Anabel.

L'intendo della cameriera, però, sarà di ingraziarsi Roberto per spingerlo a fidarsi sempre più di lei, così Sabina diverrà oltremodo gelosa quando troverà il marito e la new entry da soli in cantina.

Dopo essersi calmata, il signor Olmedo spiegherà alla consorte di essersi ritagliato uno spazio in solitaria con la cameriera perché insospettito dai comportamenti di quest'ultima. Roberto, infine, dirà a Sabina, la quale inizialmente avrebbe voluto licenziare la cameriera, di aver avuto l'impressione che la ragazza volesse spiarli.