Durante le nomination della puntata del 24 febbraio del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha rivelato di essere venuta a conoscenza delle frasi shock pronunciate da Nathaly Caldonazzo nei confronti delle due sorelle Selassié Jessica e Lucrezia. A riferire quanto accaduto alla vippona sarebbe stato Alessandro Basciano. Al momento, il programma ha detto di non avere le clip con le frasi pronunciate da Caldonazzo. A tal proposito, Barù ha manifestato la sua volontà di uscire qualora queste frasi non uscissero fuori.

Frasi shock al GFVip, rischio squalifica per Nathaly

La puntata di giovedì 24 febbraio è stata una delle più burrascose di questa sesta edizione del GFVip. In particolare Sophie Codegoni, in zona nomination, ha sganciato una "bomba". La vippona sarebbe venuta a conoscenza delle frasi orrende pronunciate da Nathaly Caldonazzo: "Mi son state riferite frasi troppo forti... non accetto assolutamente quello che è stato detto". Sophie ha accusato Caldonazzo di aver dato a Jessica e Lulù l'appellativo di "zingare". La vip, inoltre, ha aggiunto che la notizia le è stata riportata da Alessandro Basciano, ma quest'ultimo in puntata non ha confermato la vicenda.

Barù minaccia di uscire

Nei giorni precedenti alla puntata di giovedì 24 febbraio, i concorrenti hanno ampiamente parlato della questione, quindi erano già a conoscenza di quanto sarebbe avvenuto durante la puntata.

Le frasi shock pronunciate da Nathaly, però, non hanno trovato riscontro, in quanto la regia non ha trovato le clip che la incriminerebbero. A tal proposito, post puntata, Barù ha espresso la sua opinione in merito a quanto è accaduto. In particolare, l'uomo si è detto amareggiato e ha minacciato di abbandonare la casa del GFVip: "Io l'ho detto in confessionale che ho sentito delle cose che spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori".

"Io l'ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori"

Nathaly teme di la squalifica

È attesa una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini, per lunedì 28 febbraio.

Al televoto eliminatorio ci sono: Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Quest'ultima, dopo le ultime vicende, starebbe temendo la squalifica e, nel caso in cui ciò avvenisse, verrebbe annullato il televoto. Nel frattempo, Alessandro Basciano, dopo la puntata di giovedì 24 febbraio, ha confermato la versione di Sophie. L'uomo ha detto di non esser voluto intervenire in puntata perché ha preferito difendere la sua amica Nathaly. Il Grande Fratello ha promesso di approfondire quanto è successo e, nel caso, prenderà provvedimenti qualora le rivelazioni di Sophie trovassero riscontro.