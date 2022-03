Anche questa settimana segna un grande successo la soap opera Il Paradiso delle Signore che prosegue, con l'appuntamento pomeridiano, da lunedì 21 a venerdì 25 marzo con emozionanti trame che risolveranno alcune questioni dei protagonisti del grande magazzino. Nella prima puntata della nuova settimana, Gloria chiederà perdono a sua figlia riconoscendo i suoi errori, ma Stefania non vorrà saperne e continuerà a non accettare sua madre anche dopo aver conosciuto la verità sul suo passato e il motivo per cui decise di sparire abbandonandola. Più tardi la giovane Colombo avrà un confronto con Gemma per chiederle scusa del suo comportamento nei suoi riguardi e nel contempo incoraggerà Marco ad essere più presente nella vita della sua "sorellastra", ringraziandolo per il sostegno.

Intanto nel grande magazzino de il paradiso delle signore, Vittorio continuerà a scontrarsi con il suo acerrimo (nonché socio) nemico Dante che ha sabotato la sfilata di moda. Infine Anna si confiderà con Beatrice rivelandole i dubbi sul suo futuro insieme a Salvatore.

Stefania non accetta sua madre nella sua vita

Nella puntata di lunedì 21 marzo de il paradiso delle signore, Gloria sarà molto triste pensando a sua figlia e l'avvicinerà per chiederle scusa e spiegarle i motivi che l'hanno portata ad abbandonare la giovane Colombo e sparire fingendosi morta. Nonostante il tentativo della capo commessa, la giornalista non accetterà sua madre nella sua vita perché ancora addolorata dallo stravolgimento improvviso della sua realtà.

Nel contempo Stefania chiederà scusa a Gemma per come si è comportata e approfitterà del momento per incoraggiare il nipote di Adelaide a starle accanto ringraziandolo per averla ospitata nella foresteria di villa Guarnieri. Infine, tornata a casa dalle sue amiche, Stefania mentirà ad Irene e Maria facendo credere loro di aver lasciato la famiglia per un duro scontro con suo padre Ezio.

Vittorio attacca Dante per aver sabotato la sfilata del paradiso

Nel magazzino il paradiso delle signore continueranno gli scontri tra Vittorio e Dante dopo che quest'ultimo ha sabotato la sfilata tenuta al circolo con un piano ben organizzato assieme a sua cugina Fiorenza. Lo scopo dei due cugini è ben chiaro: sottrarre l'atelier di moda a Vittorio Conti.

Nel frattempo i due soci in affari per il grande magazzino si contenderanno idee sulla gestione del negozio trasmettendo ansia all'intero staff per i loro diverbi. Le ultime anticipazioni riguardano Anna Imbriani che si confiderà con Beatrice sulla travagliata relazione con Salvo a causa di sua madre che negherà il suo sostegno per convincere la nipote a trasferirsi a Milano.