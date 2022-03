Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. La brama di potere e vendetta che Dante Romagnoli (Luca Bastianello) ha messo in campo sinora gli ha permesso, complice il supporto della cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni), di accaparrarsi le quote dell'atelier del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Per riuscire a diventare socio del nemico giurato Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), l'italo americano ha dovuto agire in maniera sleale. Qualora la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) dovesse venire a conoscenza del ricatto di Dante a Umberto, potrebbe ricattare Fiorenza: o Gramini incastra il cugino oppure potrebbe essere denunciata per essersi intrufolata a Villa Guarnieri.

Come Dante è diventato socio della boutique

All'inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Dante si era palesato in boutique con l'apparente intento di permettere ai proprietari della stessa di allargare il bacino d'utenza e, di conseguenza, accrescerne visibilità e ritorno economico.

Per rendere credibile il tutto, Romagnoli aveva proposto ai soci Vittorio e Umberto di sottoscrivere un contratto di collaborazione con gli americani. Conti, come era prevedibile, non si era per nulla fidato di tale proposta ma, dopo le rassicurazioni di Guarnieri senior in merito, si era fatto convincere ad accettare.

Dopo la stipula del documento messa in atto dallo stesso Dante, col supporto della contabile Beatrice Conti (Caterina Bertone), nel contratto era apparsa una clausola particolarmente sfavorevole per il grande magazzino.

L'italo americano, però, ha messo le mani sul 50% delle quote dell'atelier per colpa di una frase impulsiva pronunciata da Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) durante un loro incontro al Circolo.

In quell'occasione, la giovane stilista aveva palesato l'esistenza di una lettera scritta dal commendatore, così Dante aveva chiesto a Fiorenza di impossessarsi della stessa introducendosi nella Villa.

Messe le mani sulla missiva, Romagnoli si accorse che il contenuto al suo interno avrebbero potuto incriminare la contessa Adelaide per l'omicidio di Achille Ravasi (Roberto Alpi). Conscio di avere il coltello dalla parte del manico, Dante ha quindi ricattato Umberto barattando la lettera con le quote della boutique.

Fiorenza potrebbe incastrare Dante perché minacciata di denuncia da Adelaide

A stravolgere le carte in tavola, però, potrebbe essere la contessa Adelaide e la sua eventuale scoperta del ricatto ordito da Dante nei confronti del cognato.

Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Di Sant'Erasmo potrebbe meditare di minacciare di denuncia Fiorenza per essersi introdotta a Villa Guarnieri ma, dopo averci pensato un po' di più, alzerebbe il tiro ricattando Gramini.

Adelaide, quindi, potrebbe costringere Fiorenza a incastrare Dante, minacciandola di denunciarla alla polizia qualora si rifiutasse.