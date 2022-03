Nel post-puntata del GFVip, in onda giovedì 3 marzo, Manila Nazzaro si è detta delusa dall'atteggiamento di Jessica Selassié. Scendendo nel dettaglio, l'ex Miss Italia ha sostenuto che le Principesse stiano facendo di tutto per arrivare insieme in finale e riuscire a vincere il montepremi. Secondo il punto di vista di Manila, tutti sono al Reality Show per vincere la cifra messa in palio.

Lo sfogo di Nazzaro

Al termine della 46^ puntata del GFVip, Manila Nazzaro si è detta delusa per l'atteggiamento di Jessica Selassié perché a tutti i costi vuole arrivare in finale con la sorella.

Manila a Jessica e a Miriana con una faccia sconvolta

"sta roba della finale vi sta sfuggendo di mano"#gfvip #solearmy pic.twitter.com/RxobHbdl1b — Catia (@catiuz92) March 4, 2022

Sebbene Manila abbia precisato di non aspettarsi di arrivare alla semifinale - visto che anche all'interno del reality show viene considerata come l'anello debole - ha ribadito che non accetta che alcuni "vipponi" vogliono andare in finale perché hanno bisogno di vincere il montepremi rispetto ad un altro concorrente: "Questa roba è davvero scorretta". L'ex Miss Italia parlando con la più grande delle Principesse ha affermato: "Ho visto un accanimento brutto per questa finale". La 44enne pugliese ha ammesso di esserci stata male per quanto ascoltato sulla finale.

'Jessy è andata da Miriana'

Nel corso del suo sfogo, Manila ha spiegato di avere sentito Jessica che chiedeva a Miriana Trevisan se la vedeva in finale. Il motivo? La Principessa avrebbe spiegato che se anche lei riuscisse ad andare in finale con la sorella Lulù, ci sarebbe più possibilità di vincere il GFVip e aiutare la famiglia economicamente.

A tal proposito Nazzaro ha confidato di avere subito bloccato Jessica su questo argomento: "Questi discorsi mi fanno inc..." La 44enne senza peli sulla lingua affermato: "Abbiamo tutti bisogno dei soldi".

La stessa ex Miss Italia ha fatto notare che se non avesse avuto bisogno di soldi, non si sarebbe mai allontanata per sei mesi dai figli e dal compagno Lorenzo: "Sono distante da tanto tempo, se è così è perché io ne avrei bisogno ma non lo dico tutti i giorni".

Il montepremi del GFVip 6

La finale del GFVip 6 è prevista per il prossimo lunedì 14 marzo 2022.

Il gioco è sempre più duro e crudele, visto che cominciano a venire fuori le varie strategie e tutti i "vipponi" sono disposti a tutto pur di arrivare in finale e vincere. Come di consueto, il reality show mette in palio 100mila euro. Dal montepremi 50mila euro dovranno essere devoluti a qualche associazione mentre i restanti 50mila euro resteranno nelle mani del vincitore.

Per questo motivo tutti i concorrenti del GFVip voglio mettere le mani sulla cifra in palio. Ma non solo, vincere il reality show significa avere anche nuove possibilità lavorative.