Nervi tesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip a ridosso ormai della finalissima di questa sesta edizione. Subito dopo la puntata serale di ieri condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, Sophie ha sbroccato nei confronti delle sue amiche Jessica e Lulù.

L'ex tronista di Uomini e donne non ha per niente gradito il fatto che Jessica non l'abbia salvata alla catena di salvataggio che c'è stata questa settimana per la seconda eliminazione a sorpresa. Sophie, pur essendosi salvata per volere del pubblico, ha comunque lanciato una pesante stoccata nei confronti delle sorelle Selassié.

Nervi tesi al GF Vip: Sophie contro Jessica e Lulù

Nel dettaglio, questa sesta edizione del GF Vip si avvia verso il gran finale e durante l'ultima puntata trasmessa su Canale 5, c'è stato spazio per una nuova eliminazione a sorpresa, che ha messo tutti i concorrenti a rischio uscita dal gioco, a ridosso di una settimana ormai dalla finalissima.

Jessica, nel momento in cui avrebbe dovuto salvare una persone ha fatto il nome di Miriana Trevisan e non quello della sua amica Sophie.

L'ex tronista di Uomini e donne, quindi, alla fine è finita al televoto ma è riuscita a salvarsi: ad avere la peggio è stato Antonio Medugno, eliminato definitivamente dal gioco.

Sophie sbrocca con le principesse dopo la puntata del GF Vip

Subito dopo la puntata del GF Vip del 3 marzo, però, Sophie ha sbroccato nei confronti delle due sorelle Selassié, senza nascondere la sua delusione per quello che era accaduto.

"Sapeva benissimo che scegliendo Miriana, io sarei finita nella me...", ha sbottato Sophie che non ha nascosto la sua amarezza per il gesto di Jessica.

"Non l'avrei mai fatto, perché avevamo detto di salvarci a spada tratta sempre", ha proseguito ancora Sophie che ha lanciato così delle pesanti frecciatine al vetriolo nei confronti di Jessica e Lulù, mentre queste ultime cercavano di spiegare la loro versione dei fatti.

'Sarò più egoista', sbotta Sophie contro Jessica e Lulù al GF Vip

"Sicuramente sarà molto più egoista ed evitiamo di dire che siamo tutte sorelline, perché non è così", ha sbottato ancora Sophie che ha così messo in discussione anche il rapporto di amicizia nato in queste settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip con Lulù e Jessica.

Insomma, a ridosso della finalissima di questa sesta edizione, tutti i concorrenti sono desiderosi di arrivare fino alla fine e di riuscire a vincere il montepremi finale di 100 mila euro.

Un pensiero che, Jessica, non ha nascosto tanto che in queste ore ha ammesso chiaramente che il suo obiettivo primario è quello di arrivare fino in fondo per vincere quei soldi del montepremi.