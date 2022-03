Terminato il GFVip, su Instagram, Manila Nazzaro ha deciso di interagire con i suoi follower. Nel dettaglio, l'ex Miss Italia ha raccontato di essere stata bloccata sui social da Clarissa Selassié. Ma non è tutto, perché la 44enne pugliese ha "denunciato" che la 19enne l'avrebbe bloccata tramite l'account di sua sorella Lulù. Per eseguire una "mossa" simile la Principessa dovrebbe essere a conoscenza delle credenziali dell'account della sorella.

La versione dell'ex Miss

Tramite un vide pubblicato, su Instagram, Manila Nazzaro si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sulle sorelle Selassié.

Scendendo nel dettaglio, l'ex Miss Italia ha spiegato di essere rimasta delusa dalla più piccola delle Principesse: "A Lulù dirò che sua sorella Clarissa mi ha bloccata quando ero al GFVip". Secondo quanto riportato da Nazzaro, la 19enne ha bloccato anche l'account di Lorenzo Amoruso.

Ma non è tutto, perché la 44enne pugliese ha rivelato un altro retroscena su Clarissa Selassié: "Mi ha bloccata con l'account di Lulù". La diretta interessata ha ammesso di non avere gradito affatto la "mossa" dell'ex coinquilina. Come spiegato da Manila, tra lei e Lulù c'è sempre stato un bellissimo rapporto all'interno del Reality Show. Dunque, non ha alcun senso che non possa interagire con lei per "colpa" di Clarissa: "I rapporti sono personali e lei non c'entra nulla con me e Lulù".

Il commento sui 'Jerù'

Nel proseguo del video, Manila Nazzaro ha parlato anche della vittoria di Jessica Selassié. La diretta interessata si è detta felice per la Principessa, anche se tra le due sorelle sperava nella vittoria di Lulù poiché le due hanno sempre avuto un rapporto stretto e sincero.

Parlando di Jessica, l'ex Miss non ha potuto non menzionare Barù.

Secondo la 44enne pugliese, Jessica spesso ha messo da parte il suo percorso per concentrarlo sulla "coppia". Nazzaro si è detta dispiaciuta che la 27enne abbia concentrato tutte le sue forze sul food blogger: "Secondo me c'era qualcosa di più giocato che reale".

Nazzaro rivela con chi è rimasto in buoni rapporti

Dopo il GFVip, non tutti i "vipponi" continuano ad essere in buoni rapporti.

L'ex gieffina ha rivelato di essere rimasta in contatto molti ex coinquilini. Parlando di nomi e cognomi, Manila Nazzaro ha speso parole al miele per Miriana Trevisan: "Ci sentiamo tutti i giorni e stiamo preparando qualcosa insieme". L'ex Miss Italia continua a sentire anche Delia Duran, Francesca Cipriani e Sophie Codegoni: "Lei è meravigliosa". Nella lista di Nazzaro non compaiono Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, la diretta interessata aveva ammesso di essere rimasta delusa per alcune clip viste sul web.

Infine, la diretta interessata ha confidato di essere rimasta in contatto anche con Gianmaria Antinolfi: l'imprenditore ha lasciato la casa di Cinecittà per motivi di lavoro.