Manila Nazzaro è stata una presenza molto importante nella casa del Grande Fratello Vip. Ora che questa bellissima esperienza è finita, ha parlato su Instagram dei rapporti che sta continuando a coltivare con alcuni dei suoi ormai ex compagni di avventura. Ha svelato anche che una ex gieffina ha deciso di bloccarla su Instagram. Durante l'avventura ha creato dei legami forti, ma anche delle antipatie importanti. Ora è libera di continuare a frequentare chi desidera.

Manila Nazzaro sul rapporto con Soleil e Katia

In una diretta su Instagram, Manila Nazzaro ha fatto il punto della situazione, spiegando di essere molto orgogliosa della sua esperienza al Grande Fratello Vip e svelando con quali concorrenti continua a sentirsi al di fuori della casa.

Nei primi mesi del reality, Manila aveva stretto un legame molto forte con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, che nel tempo si è completamente sgretolato. Manila ha raccontato che con entrambe ha interrotto completamente i rapporti, anche se con Soleil è felice di aver chiarito prima della sua eliminazione. "Non rinnego nulla" ha dichiarato Nazzaro, spiegando che all'inizio ha sempre difeso Katia come donna e come artista, anche quando sbagliava.

"Quando ti dissoci con Katia lei lo vive come un tradimento" ha spiegato Manila, parlando dei forti litigi che ci sono stati. "Quando Manila chiarisce, chiarisce" ha sottolineato l'ex gieffina, parlando in modo particolare del suo rapporto con Soleil, che è diventato più tranquillo.

Nonostante questo, ha smesso di sentire entrambe.

I rapporti più stretti

Manila Nazzaro è stata fondamentale nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto perché si è occupata di tutto come se fosse una mamma per gli altri concorrenti. Anche per questo ha creato anche dei rapporti molto forti e sinceri, che continuano anche dopo la conclusione del reality show.

L'amicizia più importante è sicuramente quella con Miriana Trevisan, con cui continua a sentirsi e a parlare ogni giorno. "Stiamo preparando qualcosa insieme" ha aggiunto la donna, anche se non ha svelato i dettagli. "Sento tanto anche Delia, Francesca e Sophie" ha spiegato Manila, sottolineando che sono persone meravigliose e che sta continuando ad avere dei rapporti anche con Gianmaria Antinolfi.

Manila Nazzaro: 'Clarissa mi ha bloccata'

Manila Nazzaro ha raccontato un altro aneddoto curioso, che riguarda le principesse. Ha spiegato che Clarissa Selassié, la prima delle principesse ad essere eliminata, ha deciso di bloccarla su Instagram e a quanto pare lo avrebbe fatto anche con il profilo di Lulù.

"Tra le due sorelle tifavo per Lulù", ha dichiarato Manila, pur sottolineando di essere felice per Jessica. "Clarissa ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo" ha sottolineato l'ex Miss Italia, aggiungendo che l'ha bloccata anche con il profilo di Lulù, con cui in realtà ha un ottimo rapporto.