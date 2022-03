Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Angela farà ritorno a Napoli. La donna non avrà il tempo di godersi la sua famiglia, poiché dovrà subito fare i conti con un problema riguardante Bianca. La piccola infatti inizierà ad assumere un atteggiamento sempre più insolito e inquietante. Tutto questo avverrà a causa di una non specificata minaccia, che aleggerà sulla bambina.

Le anticipazioni non hanno fornito molti dettagli su questa storyline dalle tinte quasi thriller, ma proviamo ad analizzare alcuni indizi per capire cosa potrebbe succedere a breve.

Upas: Bianca agisce sotto l'influenza di qualcosa di oscuro

Da quanto è trapelata questa anticipazione su Bianca (Sofia Piccirillo), nelle pagine e nei gruppi dedicati ad Un posto al sole, sono scattate le ipotesi più svariate. Dal cyberbullismo alle challenge sui social, fino ad arrivare alla pedofilia e alla possessione demoniaca. Ma tutto questo è davvero possibile? Al momento gli elementi sono troppo pochi per fornire un'ipotesi certa, però sono stati forniti alcuni indizi che potrebbero far capire cosa sta per succedere.

Attualmente è noto che Bianca inizierà a comportarsi in modo strano e inquietante. La piccola infatti agirà sotto l'influenza di qualcuno o di qualcosa ed è su questo punto che bisogna concentrarsi.

La piccola potrebbe trovarsi sotto la minaccia di coetanei? Questo è possibile, anche se il bullismo tra bambini è stato già affrontato da poco, con protagonista Jimmy. In quel caso Bianca, tra l'altro, aveva spinto il cuginetto a reagire affrontando i suoi bulletti.

La minaccia potrebbe arrivare da un adulto? Questo aprirebbe le porte ad argomenti molto complessi, quali la pedofilia.

Ciò non è da escludere, ma la sensazione è che invece la spiegazione possa essere molto diversa.

Upas: Silvia nota qualcosa di strano

La prima ad accorgersi del comportamento insolito, di Bianca, sarà Silvia (Luisa Amatucci), la bambina farà, infatti, qualcosa di strano e inquietante nei suoi confronti. Purtroppo non viene svelato di cosa si tratti, ma viene specificato che la bimba agirà sotto l'influenza di qualcuno o qualcosa.

Nel frattempo Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), almeno inizialmente, non si renderanno conto di cosa sta succedendo.

Le premesse risultano alquanto insolite per i canoni di Un posto al sole e somigliano più a quelle di un film horror che non di una soap. Detto questo, va però ricordato che, per quanto in Upas siano apparsi angeli, miracoli e Babbo Natale, si è sempre optato per una spiegazione razionale, derubricando questi "fenomeni" a eventi casuali o sogni. Per questo motivo sono da eliminare spiegazioni di tipo paranormale, ciò però non esclude fenomeni come le creepypasta (leggende horror nate sul web, ndr).

Se questa teoria venisse confermata Bianca potrebbe essere vittima di qualche fenomeno virale che gira in rete.

In particolare, il fatto che faccia qualcosa di inspiegabile agli occhi di Silvia potrebbe far pensare che la bambina abbia accettato una challenge sul web.

La challenge pericolose che girano sui social

Di cosa si tratta? In breve qualcuno, talvolta che si cela dietro personaggi inquietanti, propone delle sfide sul web. Queste cosiddette "challenge" spingono la vittima a compiere qualcosa di stupido e talvolta pericoloso, che può variare da mangiare grandi quantità di cibo fino a trattenere il respiro o al guardare film horror. Si tratta di un problema molto attuale e Un posto al sole potrebbe usare una narrazione giusta per raccontarlo. Dietro a tali fenomeni spesso si nascondono altri ragazzini, più che un "orco".

Sarà davvero questo il problema di Bianca? Al momento è difficile da dirsi, ma questa storyline è destinata a far parlare molto nei prossimi giorni.