Miriana Trevisan comincia ad accusare la stanchezza dopo sei mesi di GFVip. Durante la serata di sabato 5 marzo, la showgirl ha preferito abbandonare la festa che era in corso e andare in camera. Parlando con Manila Nazzaro, Trevisan ha confidato di non sentirsi più apprezzata dai suoi compagni d'avventura.

Lo sfogo di Miriana

Come ormai di consueto, il sabato sera i concorrenti hanno la possibilità di fare una festa. Il tema del party di ieri era la "trap" e tutti i concorrenti del GFVip dovevano preparare una canzone. Durante i festeggiamenti, i telespettatori della diretta h24 hanno notato l'assenza di Miriana Trevisan e di Manila Nazzaro.

In effetti le due - a metà serata - si sono ritirate nella stanza arancione. Nell'occasione Trevisan ha detto: "Mi hanno guardato come per dire che non avevo scritto la canzone", precisando di essere rimasta a lavare i piatti mentre tutti si divertivano.

Inoltre Miriana non ha nascosto di volere più comprensione da parte degli altri inquilini, tuttavia ha ammesso che la sua è solo un'illusione e ha aggiunto: "Ho paura di fare scelte sbagliate".

I consigli di Manila

Per l'ennesima volta Manila Nazzaro ha cercato di rassicurare la coinquilina, dicendole che non deve buttare al vento il percorso svolto al GFVip e che non dovrebbe mollare proprio ora che è a un passo dalla finale.

Manila pugliese ha spiegato all'amica che all'interno della casa, tutti hanno cominciato a fare strategie per arrivare alla finale del Reality Show.

Al contrario, lei e Miriana non hanno mai messo in primo piano il gioco: "Noi non giochiamo, viviamo".

Infine, Manila si è detta felice che Miriana abbia i propri sostenitori, in grado di tenerla su di morale e di la giusta spinta.

Il crollo di Trevisan

Il crollo emotivo di Miriana Trevisan potrebbe essere scaturito dalle dinamiche nate nella 46^ puntata del GFVip.

Al momento della "catena di salvataggio", la showgirl ha deciso di salvare Manila e non Sophie, spedendo l'ex tronista di Uomini e Donne in un televoto-flash.

Nel post-puntata, la 19enne milanese non ha nascosto di esserci rimasta male e ha fatto una richiesta specifica alle sue amiche: "Evitiamo di dire che siamo sorelline, nipotine e parenti perché non lo siamo".

Inoltre si è detta delusa anche dal fatto che Jessica Selassié abbia "salvato" Miriana e non lei.

Infine, Sophie Codegoni ha precisato di non portare rancore, ma che dalle prossime nomination non si farà problemi a nominare persone vicine a lei anche se le sono amiche.