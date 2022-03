Colleziona un successo dopo l'altro e i progetti lavorativi che ha in serbo sembrano seguire la stessa strada: Luca Argentero è ormai un attore affermato ma il suo percorso è iniziato con l'ingresso al Grande Fratello, anche se non è questo il suo ricorso legato al mondo dello spettacolo più importante. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'attore si è raccontato a 360° ammettendo che da piccolo sognava un futuro nel mondo dello sport. Poi all'Università si vedeva proiettato nel mondo dell'economia come imprenditore ed in effetti parte di questo progetto è andato in porto: è diventato imprenditore di se stesso.

I sogni di Luca: dal mondo dello sport al cinema

'I miei sogni erano legati allo sport, come per molti ragazzi. Mi sono reso conto in fretta che non sarei mai diventato un campione', ha affermato Andrea Fanti di Doc-Nelle tue mani, ammettendo che ben presto si è reso conto che il tennis e lo sci, i suoi sport preferiti non lo avrebbero portato all'apice. Poi è arrivato il Grande Fratello 'il primo passo nel mondo dello spettacolo', ma non è questo il ricordo che gli è più caro.

'Il Grande Fratello è stato divertente, ma è qualcosa che è successo quasi vent’anni fa. Sono legato ad altri incontri, a registi come Ozpetek, Placido o Marco Risi', ha detto Argentero ricordando le grandi commedie che gli hanno consentito di riempire quella che lui definisce una valigia piena di ricordi, come 'Solo un padre', o 'Lezioni di cioccolato'.

Ma l'attore piemontese non dimentica l'esperienza teatrale. 'Ero terrorizzato, mi ha fatto crescere molto', ha detto, confermando che l'emozione di salire sul palco che aveva all'inizio non lo ha mai abbandonato, soprattutto adesso dopo un lungo periodo di stop per via della pandemia.

La soddisfazione dell'attore: 'Il mio sogno è che la mia vita vada avanti così'

Mentre Doc 2 - Nelle tue mani si avvia a conclusione con la sua secondo stagione, un nuovo progetto è in cantiere per Luca. 'Il piacere di lavorare con Ferzan è tale che lo farei gratis', ha detto parlando della serie 'Le fate ignoranti', tratta dall'omonimo film che andrà in onda su Disney+.

E oltre al lavoro che non smette di dare soddisfazioni anche la sua vita privata procede nel migliore dei modi. Il matrimonio con Cristina Marino e la nascita della primogenita Nina Speranza circa due anni fa, lo rendono tanto felice da farlo definire un uomo appagato. 'Il mio sogno è che la mia vita vada avanti così, esattamente com’è', ha detto l'attore che appare soddisfatto ma anche desideroso di proseguire con la sua professione, per la sua gioia ma anche per quelle delle sue numerosissime fan che lo seguono con affetto.