Alla finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip manca sempre meno. Il Reality Show Mediaset finirà tra circa due settimane. Alcuni concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di lasciarsi andare a dei bilanci in merito al loro percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. Fra questi ci sono state Soleil Sorge e Sophie Codegoni che, mentre dialogavano in piscina, hanno parlato dei lunghi mesi trascorsi nel loft di Cinecittà. L'italo-americana ha evidenziato alla compagna d'avventura la felicità per essere rimasta in gioco facendo riferimento al momento in cui è stato comunicato agli inquilini il prolungamento dello show.

Soleil e Sophie chiacchierano in piscina

Sophie Codegoni si è trovata d'accordo con Soleil Sorge ed anche lei è contenta di essere rimasta in gioco al GF Vip 6. L'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto notare alla fashion blogger che, nonostante l'avventura sia apparsa come molto duratura e, in alcuni momenti, interminabile, il tempo è passato in fretta. "Qui sono riuscita ad ammettere le mie debolezze", ha confidato l'influencer a Codegoni. Sorge è contenta perché nella casa più spiata d'Italia è riuscita ad effettuare un buon lavoro su sé stessa. La 21enne ha replicato, sottolineando che il prolungamento di tre mesi del reality show condotto da Alfonso Signorini abbia rappresentato un bene per lei e per i compagni.

Infatti, se nei primi tempi lei stessa e tanti dei coinquilini sono riusciti a mantenere un certo controllo senza mai aprirsi fino in fondo, è stato proprio negli ultimi mesi che tutti i concorrenti hanno finito per mostrarsi per quel che realmente sono.

Sorge e Codegoni commentano il percorso nel GF Vip 6

Soleil Sorge, a colloquio con Sophie Codegoni nella piscina del Grande Fratello Vip 6, ha ammesso che non vi è cosa di cui si ritiene più contenta che essersi lasciata andare mostrando non solo il suo meglio ma anche il suo peggio.

L'italo-americana è stata sulla stessa linea dell'ex tronista di Uomini e Donne nel commentare il percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. La fashion blogger avverte che ogni emozione è stata vissuta senza freni nel loft di Cinecittà. Per entrambe le concorrenti del reality show, il bilancio di questa esperienza è più che positivo.

La casa più spiata d'Italia, infatti, è un posto molto particolare nel quale vi sono tante discussioni, liti e negatività che emergono ma, alla fine, possono essere facilmente dimenticate per fare spazio ai momenti di introspezione e riflessività che permettono alle persone di riscoprire sé stesse. Almeno secondo le due concorrenti.