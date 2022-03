Lunedì 7 marzo in prime time su Canale 5 è prevista una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6. Alle ore 21:40 circa, Alfonso Signorini sarà al timone di un nuovo imperdibile appuntamento con il reality show Mediaset che si avvia verso le fasi conclusive di questa sesta edizione.

Le anticipazioni sul GF Vip di questa settimana rivelano che, in casa, ci sarà un atteso confronto che sarà un "tutti contro tutti" a pochi giorni dalla finalissima di questa sesta edizione, in programma lunedì prossimo su Canale 5.

Ci sarà un 'tutti contro tutti' in diretta: anticipazioni Grande Fratello Vip del 7 marzo

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 di questo lunedì 7 marzo, sono state fornite in diretta tv da Federica Panicucci, durante l'appuntamento odierno con Mattino 5.

La conduttrice ha svelato, in anteprima, che questa sera ci sarà un acceso confronto in casa che si preannuncia come un "tutti contro tutti".

I vip, quindi, saranno chiamati a confrontarsi e a dirsi in faccia quello che, fino ad oggi, si sono limitati a dire solo in confessionale, oppure alle spalle dei loro compagni di gioco.

A questo punto, quindi, non si esclude che possano essere tirate in ballo anche concorrenti che sono stati già eliminati dalla casa del GF Vip in queste settimane, come nel caso di Katia Ricciarelli, tra le vip più discusse e al tempo stesso "controverse" di questa sesta edizione.

Il ritorno di Alex Belli: nuovo confronto con Soleil e Delia

In attesa di scoprire come andrà a finire questo "tutti contro tutti" previsto in diretta tv, le anticipazioni sulla puntata di lunedì 7 marzo 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena di Alex Belli.

Dopo qualche settimana di assenza, in cui l'attore ha ricaricato le energie concedendosi un viaggio in Egitto, ecco che tornerà a mettere piede all'interno della casa più spiata d'Italia.

Questa sera, infatti, è previsto un nuovo confronto finale tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Occhi puntati in primis sul rapporto tra Alex e Soleil, dato che la giovane influencer aveva annunciato di voler mettere la parola fine anche al loro rapporto di amicizia. Avrà cambiato idea o manterrò fede alla sua parola?

Ci sarà il terzo finalista ufficiale: anticipazioni GF Vip del 7 marzo

E poi ancora, le anticipazioni del Grande Fratello Vip del 7 marzo 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per la proclamazione di un nuovo finalista ufficiale.

Oltre a Delia Duran e Lulù Selassié, si aggiungerà anche un terzo concorrente che conquisterà così l'accesso alla puntata conclusiva di questa sesta edizione, in programma lunedì 14 marzo in prime time su Canale 5.