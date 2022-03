Colpo di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 nel rapporto tra Jessica e Barù. In queste ultime ore i due concorrenti, protagonisti della sesta edizione del reality show Mediaset, si sono ritrovati a trascorrere la loro prima notte insieme, dopo che Jessica ha dubitato della sincerità di Barù.

Jessica e Barù, isolati dal resto del gruppo, hanno passato la notte in intimità all'interno di una capanna speciale costruita da Soleil e Lulù, proprio per permettere ai due concorrenti di questo GF Vip di stare per un po' di tempo da soli, lontani dalle telecamere.

Barù e Jessica sempre più vicini e complici al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, la serata del 5 febbraio è stata particolarmente movimentata all'interno della casa più spiata d'Italia. Complice la consueta festa del sabato sera, a base anche di qualche bicchiere di vino in più rispetto al solito, Jessica e Barù si sono lasciati andare.

In un primo momento Barù si è sottratto ai tentativi di Jessica di strappargli un bacio: il nipote di Costantino Della Gherardesca ha cercato ancora una volta di non cadere nella "trappola" della principessina, rimanendo fermo sulle sue posizioni di non voler costruire una storia d'amore sotto i riflettori del GF Vip.

Tuttavia, nel corso della notte, la situazione ha preso una piega del tutto inaspettata, dato che Barù ha ceduto alle pressioni della principessina.

Barù cede alla principessina Jessica: notte in intimità nella capanna costruita al GF Vip

In casa, infatti, è stata fatta una capanna speciale costruita da Lulù e Soleil. Le due hanno scelto di costruire questo rifugio speciale per i due giovani protagonisti del GF Vip, così da permettergli di stare in intimità, lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Una situazione, in parte analoga, a quella che nella prima edizione del Grande Fratello vide protagonisti Pietro Taricone e Cristina Plevani, i quali costruirono una capanna con le tende per stare da soli.

Ebbene, la stessa cosa è stata riproposta in questa sesta edizione della versione "vip" del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Jessica e Barù passano la notte insieme, lontani dalle telecamere (Video GF Vip)

Alla fine Barù ha accettato di passare il resto della notte in compagnia della principessina Selassié.

I due si sono ritrovati all'interno di questa capanna in intimità, dove hanno avuto modo di trascorrere un po' di ore insieme.

Cosa sarà successo tra i due al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere del Grande Fratello? La verità verrà fuori nel corso della prossima puntata serale del reality show, in programma lunedì 7 marzo in prime time su Canale 5.