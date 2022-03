Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Doc-nelle tue mani, nel sesto appuntamento della seconda stagione che andrà in onda giovedì 3 marzo ci saranno diverse novità. In particolare, Agnese verrà a sapere che la madre di Manuel verrà ricoverata in ospedale e vivrà un momento davvero difficile. Andrea però starà vicino alla sua ex moglie e non la lascerà sola.

Nel frattempo, Damiano dovrà decidere se tradire la squadra e far riottenere a suo padre il posto di lavoro oppure non cedere ai ricatti di Caruso e continuare la sua relazione con Giulia.

Allo stesso tempo, Fanti sarà primario per un giorno e a causa di un blackout si troverà a fare scelte molto difficili.

La madre di Manuel verrà ricoverata

Nella sesta puntata in onda questa giovedì 3 marzo, Agnese rimarrà sorpresa nel momento in cui verrà a sapere che la mamma di Manuel ( il ragazzino che lei e Davide hanno preso in affidamento), dovrà essere ricoverata. Infatti, questa cosa metterà in crisi l'ex moglie di Fanti, ma la donna non sarà sola ad affrontare questo momento difficile, in quanto Andrea le starà vicino.

Invece, Gabriel si rimetterà in sesto e sarà pronto a fare i conti con un segreto del passato che lo ha tormentato già per troppo tempo. Infatti, il medico non solo vorrà affrontare i suoi problemi, ma si aprirà anche con la psicologa che lo sta seguendo in questo percorso di riabilitazione.

Andrea Fanti sarà primario per un giorno

Damiano nel corso del quinto appuntamento con Doc nelle tue mani aveva scoperto che Lorenzo Lazzarini è stato il paziente 0 dell'ospedale Ambrosiano. L'internista però avrà intrapreso una relazione sentimentale con Giulia e per questo si troverà di fronte ad un bivio: tradire o meno la sua squadra, ma soprattutto tradire la fiducia di Giordano.

Infatti, Cesconi se dovesse dare il certificato di Lazzarini a Caruso farebbe riottenere il posto di lavoro a suo padre, ma rovinerebbe la sua relazione con Giulia.

Nel frattempo, arriverà il giorno della simulazione di primariato per Andrea Fanti che indosserà nuovamente il suo camice per un giorno. Allo stesso tempo, proprio in questo giorno, ci sarà un blackout improvviso, che porterà il protagonista a dover compiere delle scelte difficili e anche pericolose.

Invece, Gabriel rivelerà a tutti una verità alquanto inaspettata che per lui sarà molto difficile da raccontare.

Alba avrà sempre più difficoltà a continuare la relazione sentimentale con Riccardo che sarà sempre più preso dal lavoro. Nel mentre, Andrea e Cecilia saranno sempre più vicini e tra i due amici/nemici si instaurerà un rapporto alquanto particolare.