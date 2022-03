In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno raccontato molti particolari inediti della propria relazione, di come è scoccata tra di loro la scintilla e di come hanno affrontato la notizia della Gravidanza.

Giulia non ha dubbi sul fatto che continuerà a ballare fino a quando potrà con l'approvazione di Maria De Filippi, che già in passato ha avuto un ruolo importante nella nascita dell'amore con Marcello, come lui stesso ha confessato.

La scintilla tra Marcello e Giulia

A settembre diventeranno genitori per la prima volta di un maschio e non potrebbero essere più felici e innamorati di così: Giulia e Marcello, 9 anni d'amore, hanno raccontato al magazine di Alfonso Signorini che la loro storia non è nata ad Amici, sebbene per un lungo periodo entrambi hanno lavorato per il talent più famoso d'Italia.

Ad ogni modo, Maria De Filippi ha contribuito, in qualche maniera a far nascere la storia e adesso è fondamentale per Giulia che si sente supportata dalla conduttrice nella sua scelta di ballare mentre è incinta.

Dopo essersi incontrati sul set di un film indiano in Svizzera, la scintilla è subito scoccata da parte di entrambi, ma Marcello ha ammesso che la sua prima idea è stata quella di sparire. "Poi è passato un anno e avevo bisogno di averti vicino a me, non te l’ho mai detto, ma l’ho detto a Maria De Filippi: un giorno ci siamo incontrati nei corridoi e le ho confessato tutto", ha detto Sacchetta.

A quel punto Maria gli ha consigliato con piglio materno di avere pazienza e a quanto pare De Filippi ha avuto ragione, visto che poco dopo i due si sono fidanzati.

E adesso la famiglia si allarga.

Pauselli mamma a settembre: 'Finché riesco ballo'

"Uno schiaffo in piena faccia", ha definito Giulia la notizia della gravidanza avuta lo scorso 30 dicembre. Il giorno successivo mentre faceva le analisi, Giulia piangeva temendo per la sua carriera da ballerina, ma pian piano ha realizzato la grande gioia che stava vivendo.

Marcello invece ha confessato che da subito è stato felicissimo, ma ha aspettato e si è contenuto, vedendo che all'inizio la fidanzata sembrava sconvolta.

Ancora una volta Maria De Filippi è stata fondamentale: la conduttrice ha accolto con gioia la scelta di Giulia di continuare a ballare. Seguita dai dottori, la danzatrice sta proseguendo nella sua attività artistica, come dimostrato anche durante la prima serata del serale di Amici 21.

"Nonostante l’insicurezza, il corpo che cambia, è proprio bello ballare adesso. Così, finché riesco, ballo", ha concluso Pauselli che già ha risposto alle critiche per la sua scelta affermando di saper ascoltare il suo corpo.