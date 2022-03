Dopo il grande successo ottenuto durante la prima puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 21 marzo su Canale 5, proseguono gli appuntamenti. In particolare, questa sera, giovedì 24 marzo, sono previste già tantissime novità, nonostante si tratti soltanto della seconda puntata del reality.

Prime anticipazioni su l'Isola dei Famosi

Secondo le anticipazioni del 24 marzo dell'Isola dei Famosi, per questa serata è previsto l'arrivo di tre nuovi naufraghi: Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Non tutti, però, entreranno ufficialmente in gara con gli altri concorrenti.

Stando ad alcune indiscrezioni, potrebbero fare il loro ingresso sull'isola anche altri personaggi noti al pubblico. Si tratta dell'ex gieffina Guendalina Tavassi, la quale sarà in coppia con suo fratello Edoardo. In più, potrebbero arrivare due dei Cugini di Campagna, i quali parteciperanno insieme: Silvano Michetti e Nick Luciani.

Si scoprirà quale sarà la prima coppia a dover abbandonare Playa Accopiada, tra Antonio Zequila-Floriana Secondi; Carmen Di Pietro-Alessandro Iannoni e Ilona Staller-Marco Melandri. Saranno i telespettatori a decidere quale coppia proseguirà il percorso e quale no.

Inoltre, Alvin sarà in collegamento con l'Isola per monitorare le attesissime prove, le quali consentiranno ai naufraghi di garantirsi l'immunità e di giocarsi la permanenza nel reality.

In più, sembra che quest'anno ci sarà una novità per quanto riguarda la durissima prova del fuoco. Infatti, si assisterà ad una versione del tutto inedita, la quale permetterà ai concorrenti di sfidarsi in dei veri e propri duelli.

Infine, nel corso della serata ci sarà Ignazio Moser in studio come ospite speciale, il quale potrà commentare la puntata insieme ai due amatissimi opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Altre informazioni sull'Isola dei Famosi

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi va in onda ogni lunedì e giovedì su Canale 5, a partire dalle ore 21:10 circa. Inoltre, sarà possibile seguire i daytime, dal lunedì al venerdì, sempre sullo stesso canale Mediaset, a partire dalle 16:40 circa. In più, ci sarà l'occasione di poter restare sempre aggiornati sulle avventure dei naufraghi, grazie agli appuntamenti previsti da Mediaset Extra: dal lunedì al venerdì alle ore 12, 16 e 20:30; sabato alle 17:15 e 21:15.

Mentre su La5 sarà possibile seguire i concorrenti in seconda serata, dal lunedì al venerdì a partire dalle 00:40.

Infine, quest'anno il reality sarà disponibile anche in streaming, con delle clip esclusive e con il nuovo show digital only, Isola Party, il quale permetterà ai telespettatori di interagire attivamente commentando le varie puntate, insieme ad Ignazio Moser e Valentina Barbieri. L'appuntamento è fissato per ogni lunedì e giovedì alle 20:30 e 22:30.