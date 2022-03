Il Grande Fratello Vip 7 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, alla luce dei buoni risultati d'ascolto registrati nel corso di questa sesta edizione, è stato già riconfermato per una nuova stagione.

La messa in onda, come sempre, è prevista a partire dal prossimo autunno: settembre è il mese in cui dovrebbero riaccendersi i riflettori sulla casa più spiata d'Italia.

E, per questa settima edizione, potrebbe esserci una vera e propria "rivoluzione", così come ipotizzato dallo stesso Signorini.

Confermato il Grande Fratello Vip 7 con Signorini: ecco cosa potrebbe succedere

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip 7 tornerà in onda da settembre su Canale 5 ma, questa volta, i concorrenti che popoleranno la casa più spiata d'Italia, potrebbero non essere solo ed esclusivamente personaggi famosi.

L'ipotesi al vaglio, infatti, sarebbe quella di provare a mescolare un po' le carte e, accanto ai personaggi famosi, far debuttare nella casa di Cinecittà, anche persone sconosciute.

In questo modo, quindi, si andrebbe a creare un'edizione mista e, Alfonso Signorini, in una recente intervista non ha escluso questa ipotesi, ammettendo che si tratta di un'idea che da tempo gli frullerebbe in testa.

Rivoluzione al GF Vip? Spunta l'ipotesi di 'un'edizione mista'

"L'idea di fare un Grande Fratello misto, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisce a quello della gente comune, mi accarezza da tempo", ha ammesso Alfonso Signorini.

"Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà a confronto. Staremo a vedere", ha chiosato il padrone di casa del reality show che potrebbe attuare questa "rivoluzione" nella prossima edizione.

In questo modo, quindi, accanto ai personaggi famosi che saranno scelti per questa settima edizione del reality show, si andrebbe ad affiancare anche un cast di persone "nip", che per la prima volta debutterebbero nel mondo della tv e che dovranno andare poi ad integrarsi con i vip di turno.

Forse un cambio opinionisti al prossimo Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire se questa ipotesi andrà in porto per davvero, resta da capire anche chi saranno le nuove opinioniste che affiancheranno il confermatissimo Alfonso Signorini al prossimo GF Vip.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, quest'anno hanno dato prova di essere delle perfette partner per Signorini, tuttavia mentre la seconda si dice propensa a tornare nella settima edizione, la moglie di Bonolis sembra avere delle reticenze.

Si andrà verso la riconferma a settembre oppure verso un cambiamento definitivo anche del parterre di opinionisti? Lo scopriremo nelle prossime settimane.