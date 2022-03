Antonella Elia ricopre il ruolo di giudice nella trasmissione tv di Italia 1 La Pupa e il Secchione Show con Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

Attualmente però la showgirl piemontese non è presente fisicamente in studio, poiché è risultata positiva al coronavirus, dunque per le prime due puntate è intervenuta da remoto. Intanto, a "La Pupa e il Secchione Party", la 58enne ha confidato di non avere gradito molto l'atteggiamento dei suoi colleghi.

La stoccata ai colleghi giurati

Prima della messa in onda della seconda puntata (nella serata di martedì 22 marzo) de La Pupa e il Secchione Show, programma condotto su Italia 1 da Barbara D'Urso, Antonella Elia è intervenuta nel pre-show.

La showgirl ha parlato del modus operandi dei suoi colleghi giurati Federico Fashion Style e Soleil Sorge: "Si sono presi delle libertà". Inoltre ha spiegato che appena riuscirà a essere presente in studio, non lascerà più correre su certi episodi: "Presto mi prenderò i miei spazi alla grande".

La giurata piemontese ha rivelato che non è facile per lei intervenire da remoto nelle dinamiche del programma: "Essere un'immagine virtuale è strano, non sono abituata". Poi ha aggiunto: "Mi sento in imbarazzo, è bruttissimo non esserci in carne e ossa".

Antonella Elia: 'Danno contro alcuni concorrenti, a me viene da difendere proprio quelli'

Nel corso del suo intervento, Antonella Elia ha rivelato di non comprendere perché i suoi colleghi sparino giudizi forti su alcuni partecipanti: "Loro danno contro alcuni concorrenti, a me invece viene da difendere proprio quelli".

Pertanto la showgirl piemontese ha promesso che appena riuscirà ad essere presente fisicamente in studio, difenderà proprio quei concorrenti che spesso vengono attaccati da Federico e Soleil.

Il commento su Barbara D'Urso

Prima di lasciare il collegamento, Antonella Elia si è detta onorata per essere stata scelta dalla presentatrice Barbara D'Urso come giurata de La Pupa e il Secchione Show.

La showgirl ha speso parole d'affetto e di stima per la conduttrice campana: "Una donna che sento e ammiro molto".

Come spiegato dalla 58enne, tra lei e Barbara c'è un rapporto di complicità altissimo, tanto che quando è stato necessario D'Urso le ha anche fatto notare senza problemi di non avere condiviso alcuni suoi atteggiamenti. Infine Elia ha concluso spiegando: "Mi sento accompagnata, amata e rispettata da lei".