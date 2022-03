Ha iniziato l'ultima puntata della sesta edizione del GF Vip raggiungendo i vipponi finalisti nella casa più spiata dagli italiani. Alfonso Signorini ha ringraziato i superstiti di un'avventura iniziata il 13 settembre 2021 e durata 183 giorni. "Ringrazio ciascuno di voi, se siete arrivati fin qui è perché ve lo siete meritato. Vi ha scelto il pubblico e questo devi darvi una forza eccezionale per affrontare una serata che sono certo ricorderete per tutta la vita" - ha dichiarato il conduttore del reality show che ha raggiunto numeri record 4500 ore di diretta per l'edizione più lunga di sempre del programma televisivo di Canale 5.

Un percorso lunghissimo durante il quale il direttore del settimanale 'Chi' è finito spesso nel mirino del web per alcune prese di posizioni o per mancati provvedimenti nei confronti dei concorrenti.

Durante la diretta del 14 marzo è tornata negli studi di Cinecittà Ilary Blasi per presentare l'Isola dei Famosi 2022 ed in tanti hanno invocato un suo ritorno alla conduzione del Grande Fratello Vip. I vertici di Mediaset hanno, però, già deciso con Alfonso Signorini che, dopo aver proclamato Jessica Selassié, vincitrice del reality, ha dato appuntamento ai telespettatori a settembre per la settima edizione.

Il siparietto tra Signorini e Ilary Blasi durante la finale del GF Vip

"Il pubblico non ne può più Alfonso, sparisci per un po'".

Ilary Blasi è stata protagonista di un divertente siparietto con Signorini durante la finalissima della sesta edizione del GF Vip. La moglie di Francesco Totti ha annunciato la staffetta con l'Isola dei Famosi (al via il 21 marzo), punzecchiando il collega con il quale ha presentato le prime tre edizioni della versione vip del programma prodotto da Endemol Shine Italy.

"Basta Alfonso i telespettatori sono esasperati, trovati un hobby" - ha scherzosamente affermato la 40enne romana con il direttore del settimanale 'Chi' che l'ha immediatamente tranquillizzata. "Sparirò per un po', magari inizio ad avere rapporti intimi anche io" - ha chiosato Signorini prima di salutare Ilary Blasi per tuffarsi nella fase decisiva dell'ultimo atto del Grande Fratello Vip.

L'annuncio del conduttore del reality: 'Ci vediamo nuovamente qui a settembre'

Affermazioni che hanno fatto ipotizzare anche ad un possibile cambio di scenario in vista del GF Vip 7. Nei giorni scorsi erano circolate diverse ipotesi e si era parlato di un possibile addio del direttore di 'Chi' al reality che ha condotto in solitaria per tre stagioni dopo l'esperienza al fianco di Ilary Blasi. Un'avventura iniziata nel gennaio del 2020 pochi giorni prima che scoppiasse la pandemia prima delle ultime due edizioni extra large.

Tra i nomi circolati per un'eventuale sostituzione c'era anche quello di Adriana Volpe, quest'anno opinionista con Sonia Bruganelli. Dopo aver annunciato il trionfo di Jessica Selassiè ci ha pensato lo stesso Signorini a spazzare via i rumors relativi ad un possibile avvicendamento. "Vi amo e vi ringrazio perché siete stati tantissimi. Ci vediamo a settembre, di nuovo qui con il Grande Fratello Vip".