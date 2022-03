Lunedì 14 marzo, in prime time su Canale 5, è in programma la finale del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni sull'ultima puntata di questa sesta edizione del reality show Mediaset, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per i concorrenti, fino ad arrivare alla proclamazione del trionfatore assoluto.

I pronostici su chi trionferà alla finalissima di questo GF Vip non mancano e, ad oggi, in testa alle preferenze resiste la principessina Jessica Selassié.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 14 marzo: sarà proclamato il vincitore

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla finale del Grande Fratello Vip di lunedì 14 marzo, rivelano che si partirà subito con l'esito della sfida al televoto tra Giucas e Jessica.

I due si stanno contenendo l'ultimo posto di accesso alla finale. Una sfida che, al momento, sembra essere dall'esito a dir poco scontato, dato che la principessina Selassié è tra le super-favorite per la vittoria finale di questa sesta edizione e quindi ha tutte le carte in regola per riuscire ad avere la meglio contro Giucas Casella e batterlo a questo televoto.

Successivamente, nel corso della lunga diretta conclusiva di questa sesta edizione del GF Vip, ci saranno una serie di sfide tra i concorrenti rimasti in gara, che porteranno poi alla proclamazione della coppia che si sfiderà all'ultimo televoto per il "tutto per tutto".

Jessica Selassié super-favorita per la vittoria finale al GF Vip 2022

Anche in quel caso, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto a decretare il nome del vincitore assoluto di questa sesta edizione che si porterà a casa il premio finale di 100 mila euro.

Ma chi sarà il vincitore assoluto di questo Grande Fratello Vip?

Al momento, in testa alle preferenze del pubblico e degli spettatori che seguono e commentano il reality show, resiste la principessina Jessica.

Ad oggi, infatti, anche secondo gli scommettitori ha tutte le carte in regola per riuscire ad avere la meglio al rush finale di questa sesta edizione del reality show e vincere così il premio finale.

Il balletto dei concorrenti per la finale del GF Vip 6

Jessica potrebbe, alla fine, battere anche sua sorella Lulù, un'altra delle super-favorite di questa sesta edizione del GF Vip e tra le candidate alla vittoria finale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Riuscirà la principessina Jessica a mettere d'accordo il pubblico e a portarsi a casa il montepremi di 100 mila euro? In attesa di scoprirlo, per la finalissima del reality show, è previsto anche un balletto in studio che vedrà protagonista tutto il cast di questa edizione. A coreografare la performance ci saranno Carmen Russo e suo marito Enzo Paolo Turchi, così come annunciato sui social.