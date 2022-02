I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno appreso la notizia del rientro di Alex Belli dentro la casa del reality. A rivelare quella che sarebbe dovuta essere una sorpresa sono stati i fan stessi che, posizionandosi fuori dal lotf di Cinecittà, hanno comunicato la notizia urlando.

I concorrenti che in quel momento erano presenti in giardino hanno chiaramente sentito tutto e, in poco tempo, la notizia si è diffusa tra i coinquilini della casa, scatenando le reazioni indispettite di diversi concorrenti.

Tra le più avverse al ritorno dell'attore è stata la principessa

Tra le concorrenti che hanno mostrato l'insofferenza maggiore per il rientro in casa di Alex è stata senza alcun dubbio Lulù Selassié. La ragazza, infatti, ha lamentato l'eccessivo spazio che, da quando è iniziato il programma, viene concesso al triangolo Alex Belli-Delia Duran-Soleil Sorge. La principessa, in particolare, teme che con il rientro nel loft di Belli la situazione non possa far altro che peggiorare, mettendo magari in ombra tutti gli altri concorrenti (diversi dei quali nella casa da settembre).

Lulù, poi, ha criticato senza tanti giri di parole il programma, bollando come ''non giusta'' la scelta di far entrare Alex di nuovo in casa.

L'attore, bene ricordarlo, è stato squalificato dal programma nel mese di dicembre per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Selassié ha poi concluso con una frecciatina: ''Allora uscivamo tutti, ci facevamo Natale con i parenti e poi rientravamo".

Soleil e Alessandro hanno ammesso di essere già a conoscenza della notizia

Decisamente meno stupita la reazione avuta da altri due concorrenti del programma, ovvero Soleil e Alessandro. La prima, coinvolta in prima persona nella storia, ha ammesso di essere già a conoscenza della notizia a causa di una rivelazione che le avrebbe fatto direttamente l'attore (probabilmente quando quest'ultimo era ancora presente nella casa).

Basciano, invece, ha sottolineato come fosse già a conoscenza della scelta del programma in quanto gli era stata comunicata da Gianluca Costantino, divenuto concorrente da poche settimane.

Decisamente di tutt'altro tono è stata invece la reazione di Delia, che ha preso molto male la notizia del rientro del marito. La Duran, che nelle ultime ore si è avvicinata alla new entry Antonio Medugno, ha infatti tenuto a sottolineare come abbia lasciato "definitivamente" l'attore.

Infine, Davide Silvestri ha affermato che l'idea del rientro di Alex gli piaccia, in quanto definito "un grande". Nonostante questo, però, non ha nascosto un deterioramento del rapporto di amicizia che lo legava all'attore: "Come amico non so quanto mi possa andare a genio".