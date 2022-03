Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip. Lunedì 7 marzo, Alfonso Signorini condurrà la terzultima puntata prima del gran finale di questa sesta edizione.

Le anticipazioni rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà soprattutto il verdetto finale del televoto di questa settimana, che vede a rischio eliminazione Jessica Selassié, la quale ha ammesso di voler arrivare fino alla fine di questa edizione per vincere il montepremi in denaro messo in palio dalla produzione.

Nuova eliminazione dal Grande Fratello Vip: anticipazioni lunedì 7 marzo 2022

Le anticipazioni della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 7 marzo su Canale 5, rivelano che per un altro concorrente in gara arriverà il momento di salutare per sempre la casa e il resto del gruppo.

I tre vipponi a rischio questa settimana sono Davide, Jessica e Miriana.

Chi dei tre abbandonerà per sempre la casa? A decidere le loro sorti sarà il pubblico da casa con il televoto. Dai sondaggi social realizzati in queste ore, sembrerebbe che Miriana e Jessica siano particolarmente a rischio eliminazione dal cast del GF Vip.

Jessica e Miriana a rischio eliminazione dal GF Vip

A oggi, infatti, Davide sarebbe il preferito dal pubblico in base ai sondaggi social e web: l'attore, reduce già da un paio di televoti dove è sempre riuscito ad avere la meglio sui suoi avversari, potrebbe salvarsi ancora una volta e conquistare così l'accesso alla prossima puntata del reality show.

Situazione diversa per Jessica e Miriana: per una di loro, infatti, potrebbe interrompersi per sempre il sogno di poter arrivare alla finalissima del Grande Fratello Vip.

Cosa succederà a questo punto? Jessica, nel corso delle ultime giornate, è stata molto chiara in casa ed ha ammesso di voler fare di tutto per arrivare fino alla finalissima di questa edizione: vuole portarsi a casa il montepremi finale.

Il pubblico esaudirà il suo sogno e la salverà da questa tornata eliminatoria del GF Vip? La risposta nel corso della diretta di lunedì sera.

Jessica e Barù in intimità nella casa del Grande Fratello Vip

Le anticipazioni della nuova puntata serale del GF Vip rivelano che si analizzeranno anche quelli che sono stati i fatti salienti della settimana.

Tra questi vi è sicuramente l'avvicinamento "sospetto" tra Jessica e Barù durante la serata di sabato. I due, infatti, hanno trascorso un po' di tempo in totale intimità, nascosti in una "capanna" che è stata costruita in soggiorno.

Jessica e Barù, al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere, hanno avuto modo di stare da soli e di "conoscersi meglio", così come ha svelato la principessina stessa, la quale ha ammesso di essere stata bene in sua compagnia.

Possibile che Barù, dopo questo avvicinamento con Jessica, si lasci andare sempre più e faccia cadere definitivamente la sua armatura?

Durante la lunga diretta del GF Vip di lunedì 7 marzo non mancheranno neppure nuove sorprese per i concorrenti in gara e le nuove nomination in vista della prossima puntata di giovedì 10 marzo, l'ultima prima della finalissima di lunedì 14.