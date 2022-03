L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 ritorna in onda questo giovedì 10 marzo, quando alle 21:40 su Canale 5, andrà in onda la semifinale di questa edizione.

I colpi di scena non mancheranno e, le prime anticipazioni su quello che succederà in questo attesissimo nuovo appuntamento, sono state svelate da Federica Panicucci a Mattino 5. Tra i colpi di scena previsti, anche una sorpresa speciale per Lulù Selassié.

Anticipazioni semifinale Grande Fratello Vip: prevista una doppia eliminazione

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla semifinale del Grande Fratello Vip di questo giovedì 10 marzo, rivelano che ci saranno ben due eliminazioni definitive dal gioco.

La prima è quella che vede coinvolti Manila Nazzaro e Barù: attualmente il televoto è ancora aperto e il pubblico da casa potrà decidere chi fare fuori ad un passo dalla finalissima.

Poi, però, a quel punto verrà aperto un altro televoto flash che porterà alla proclamazione del quarto finalista e di conseguenza al secondo eliminato definitivo di questa settimana.

A seguire, i concorrenti faranno altre nomination per decretare i due concorrenti che andranno al televoto della finale di lunedì 14 marzo. Colui che si salverà sarà il quinto finalista di questo Grande Fratello Vip, mentre il concorrente perdente sarà fuori dai giochi della finalissima.

Soleil Sorge contro tutti, Biagio vs Miriana al GF Vip

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di questa semifinale del 10 marzo, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in studio di Soleil Sorge.

L'ex protagonista di Uomini e donne sarà al centro di un "1 Vs tutti" e avrà modo così di confrontarsi faccia a faccia con quelli che sono ormai i suoi ex compagni di gioco di questo GF Vip ma anche con coloro che stanno portando avanti questa avventura nella casa di Cinecittà.

Occhi puntati anche sulle vicende di Biagio e Miriana: le anticipazioni di questa nuova puntata serale rivelano che, in studio, Alfonso Signorini farà chiarezza sul rapporto tra i due ex coinquilini, dopo che Biagio ha svelato in tv di essere stato "messo da parte" dalla showgirl, dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà.

Sorpresa per Lulù Selassié: anticipazioni Grande Fratello Vip del 10 marzo

Nel corso di questa nuova diretta del Grande Fratello Vip del 10 marzo, ci sarà spazio anche per una sorpresa speciale che riguarderà la giovane Lulù Selassié.

Federica Panicucci, infatti, ha svelato che durante la semifinale Lulù riceverà un videomessaggio da parte di una star internazionale che è fan sfegatata della principessina e che la spronerà a dare il meglio di se stessa in vista del rush finale di lunedì sera.