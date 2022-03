L'eliminazione di Soleil a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip non è andata giù a molti. Sia dentro che fuori la casa di Cinecittà, infatti, c'è chi accusa Jessica e Manila di essere la principali responsabili dell'uscita dell'influencer, in quanto le uniche ad averla candidata al televoto flash contro Davide. Tra le tante accuse che stanno piovendo addosso alle vippone, c'è anche quella di aver sottratto alcuni effetti personali a Sorge: la maggiore delle Selassié, in particolare, si sarebbe impossessata di alcune creme dell'ex compagna di reality.

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip

Sono in molti a pensare che Soleil meritasse di partecipare alla finale del Grande Fratello Vip per tutto quello che ha dato al programma negli ultimi sei mesi, nel bene e nel male. Se Davide e Barù non si sono risparmiati nell'accusare le donne del cast di aver messo in atto una strategia per far fuori dal gioco Sorge, anche tra i telespettatori c'è chi lo pensa così e lo manifesta sui social network.

Il voto che Jessica ha dato all'italo americana l'altra sera (mandandola al televoto flash contro Silvestri, che decretava un eliminato e un finalista) ha fatto storcere il naso a molti fan, gli stessi che oggi la stanno accusando di essere una doppiogiochista e pronta a tutto pur di arrivare fino alla fine.

Il gesto della protagonista del Grande Fratello Vip

Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello Vip la notte scorsa (subito dopo la puntata che Alfonso Signorini ha condotto il 7 marzo) ha sottolineato un gesto poco carino che Jessica avrebbe fatto nei confronti di Soleil.

Dando un'occhiata ai tweet che sono stati scritti nelle scorse ore, si apprende che la principessina etiope si sarebbe impossessata di qualche oggetto personale di Sorge a sua insaputa, ovvero dopo la sua uscita dalla casa.

Prima di lasciare definitivamente l'abitazione di Cinecittà nella quale ha vissuto per sei mesi, l'influencer ha chiesto a Davide e Barù di prepararle la valigia (che non aveva fatto prima perché non era in nomination). Anche altri concorrenti si sono prodigati per mettere da parte i vestiti e le cose personali dell'italo americana, ma la maggiore delle sorelle Selassié avrebbe deciso di tenere per sé qualcosa.

"Queste creme se le può tranquillamente ricomprare, teniamocele noi" sono queste le parole che la ragazza avrebbe usato tra le mura di Cinecittà.

La critica di Davide al compagno di Grande Fratello Vip

"Ma questa davvero lo sta facendo? Che pezzente" è questo il commento che ha fatto il giro della rete dopo che ha cominciato a spargersi la voce sul fatto che Jessica avrebbe rubato le creme di Soleil mentre gli altri preparavano la sua valigia.

La principessina etiope, dunque, è nel mirino dei fan di Sorge, ma anche di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip.

Davide, ad esempio, l'altra notte ha preso da parte Barù e l'ha rimproverato per come si sta facendo "abbindolare" dalla sorella di Lulù in questi ultimi giorni di reclusione nella casa più spiata d'Italia.

Nel commentare la capanna nella quale l'amico si è appartato con Selassié l'altra sera, Silvestri ha detto: "Questa cosa è da sfi..., non nel tuo stile. Ma come hai potuto fare una cosa del genere? Da te non me lo aspetto".

"Se lo fai ancora ti nomino", ha aggiunto l'attore nel discorso col quale ha cercato di avvertire Barù della strategia che Jessica starebbe mettendo in atto per arrivare fino alla fine, compreso il tentativo di crearsi una storia d'amore che possa far sognare i telespettatori.

"Non cadere nella trappola. Non deludermi, sei troppo intelligente", ha concluso Davide.